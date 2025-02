Jorge Javier Vázquez, en xoc: han filtrat un concursant de ‘Supervivientes 2025’

Jorge Javier Vázquez s'ha emportat una sorpresa completament inesperada. Un dels seus companys ha filtrat el nom d'un possible concursant de Supervivientes 2025. Tot va tenir lloc en ple directe de Vamos a ver.

El passat dimecres, 29 de gener, els col·laboradors del programa van parlar sobre el cridaner pas d'Álex Ghita per la casa de GH Dúo. Però una confessió inesperada va acaparar tota l'atenció.

A més, van aprofitar l'ocasió per analitzar amb detall el gran enrenou que l'entrenador personal va causar durant l'emissió de GH Dúo: Límite 48 horas. Un programa presentat per Ion Aramendi.

El jove va intervenir en el programa a través d'una connexió telemàtica, mentre que la seva ex, Adara Molinero, es trobava al plató. No obstant això, i encara que no va tenir l'oportunitat d'estar-hi, això no li va impedir a Álex Ghita enfrontar-se a tots els seus detractors.

Com era d'esperar, aquest moment va generar tota mena de reaccions entre els col·laboradors de Vamos a ver. Però sens dubte, la que més va cridar l'atenció va ser la del periodista Pepe del Real, i tot per la confessió que va fer sobre el reality presentat per Jorge Javier Vázquez.

Després d'assegurar que, arran dels seus conflictes a GH Dúo, “Ningú no voldrà entrenar amb ell” el col·laborador no va tenir cap problema a proposar-lo per a Supervivientes. “Però jo el veig com a clar candidat per a Supervivientes 2025” va afegir a continuació.

Jorge Javier Vázquez es queda en xoc en veure que han filtrat el nom d'un possible concursant

La nova edició del reality de supervivència més famós de la televisió del nostre país està a un pas de donar el seu tret de sortida. I, com ha passat en altres ocasions, ja s'ha començat a especular amb els famosos que aquest any viatjaran a Hondures.

No obstant això, el que menys s'esperava Jorge Javier Vázquez era que Pepe del Real posés el focus sobre Álex Ghita. Tant és així que no s'ho va pensar dues vegades a l'hora de suggerir-lo com a “Clar candidat per a Supervivientes 2025”.

No hi ha dubte que el pas de l'ex d'Adara Molinero per la casa de Guadalix de la Sierra no ha passat gens desapercebut. De fet, des del primer moment, l'entrenador ha estat qüestionat i sostingut a parts iguals.

No obstant això, el passat dimecres, la gran majoria dels col·laboradors de Vamos a ver es van posicionar en contra seva. “No se us han llevat les ganes d'entrenar amb aquest noi després de totes les que lia?” va preguntar en veu alta Cristina Tárrega.

Per la seva banda, i encara que pensa el mateix que la seva companya, Pepe del Real va aprofitar aquesta ocasió. Davant aquesta situació, el col·laborador va voler postular l'Álex Ghita com a candidat per al reality presentat per Jorge Javier Vázquez.

“Segurament després d'això se'n va a Supervivientes” va assegurar el col·laborador de televisió amb seguretat. Unes paraules que van deixar entreveure que ell podria tenir informació de primera mà sobre la seva possible marxa a Hondures.

Encara que és complicat que Álex Ghita encadeni dos realities consecutius, la veritat és que no seria forassenyat. I és que cal destacar que alguns dels seus companys de GH Dúo han tingut aquesta oportunitat.

Sigui com sigui, haurem d'esperar una mica més per saber si, al final, Jorge Javier Vázquez i el seu equip comptaran amb ell per a la nova edició de Supervivientes.