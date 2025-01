El secret de 'Supervivientes 2025' veu la llum sense el permís de Jorge Javier Vázquez

Fa només unes hores, Sandra Barneda ha deixat al descobert, sense permís de Jorge Javier Vázquez, un dels secrets millor guardats de Supervivientes 2025. Durant un esdeveniment, no ha tingut cap problema a confirmar davant la premsa si presentarà o no la pròxima edició del reality des d'Hondures.

No hi ha cap dubte que aquesta coneguda presentadora de televisió s'ha convertit en una de les principals apostes de Mediaset España. I tot gràcies a l'èxit que recullen els formats que presenta, entre ells, La Isla de las Tentaciones.

Ara, i amb diversos rumors relacionats amb Supervivientes 2025 ressonant amb força, Sandra Barneda no s'ho ha pensat dues vegades a l'hora de fer públicament una inesperada confessió.

Aquest dimecres, 22 de gener, la periodista ha reaparegut a Madrid per assistir a Desbloquea el lado S de la vida, esdeveniment organitzat per Samsung. Moment en què, com era d'esperar, no ha tingut cap problema a respondre a totes les preguntes dels reporters.

Després que Sandra Barneda assegurés que està passant per un bon moment personal, una reportera d'Europa Press li ha preguntat si aquest any la veurem “lligada a Supervivientes”. Dubte que la companya de Jorge Javier Vázquez no ha trigat a aclarir:

“Espero que sí. O sigui, la meva tornada és per quedar-me, a més tinc moltes ganes. Espero, encara que la televisió mai se sap, però jo confio que sí… És un dels grans realities, per a mi és el gran reality”.

No obstant això, i sense permís de Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda ha deixat molt clar que no viatjarà a Hondures per ocupar el lloc de Laura Madrueño: “No em veig”.

Sandra Barneda desvela, sense permís de Jorge Javier Vázquez, el gran secret de Supervivientes 2025

Sandra Barneda ha explicat els motius pels quals mai es desplaçaria fins a Hondures per presentar el reality. “Ja me'n vaig a una illa[amb La Isla de las Tentaciones], llavors ja és suficient”, ha aclarit a continuació.

D'altra banda, la presentadora també ha confirmat que Supervivientes 2025 ja “està escalfant motors” i que ja es “estarà cuinant el càsting”. “Sabeu que no és fàcil, sobretot, per les proves mèdiques”, ha afegit a continuació la presentadora de televisió.

No obstant això, la companya de Jorge Javier Vázquez ha deixat molt clar que per ara desconeix quan aquesta nova edició donarà el seu tret de sortida.

Finalment, Sandra Barneda s'ha mostrat molt contenta pel gran èxit que està recollint la vuitena temporada de La Isla de las Tentaciones. I és que, tal com ha assegurat, estan “trencant audímetres”.

“És un format que, realment, està molt ben fet i jo crec que seguim volent passar-nos-ho bé. És un format per estar amb amics, un format amb el qual pots interactuar a les xarxes socials… Jo crec que també ens sentim identificats, encara que molt poca gent ho digui”.

Com era d'esperar, els reporters han aprofitat la reflexió de Sandra Barneda per preguntar-li si s'ha sentit identificada amb alguna de les parelles en algun moment. “Amb moltes de les parelles, més que amb les parelles, amb coses que han viscut cadascun”, ha respost ella.