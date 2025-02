L'exclusiva de Gema López sobre Iker Casillas a 'Espejo Público': 'Estava casat'

Els espectadors de Espejo Público han quedat veritablement sorpresos amb l'última exclusiva que ha revelat Gema López, relacionada amb la vida més privada d'Iker Casillas. La periodista ha confirmat que l'exjugador de futbol portava una doble vida quan encara "estava casat amb Sara Carbonero".

No hi ha cap dubte que, en les últimes setmanes, el mostolenc s'ha convertit en un dels rostres més perseguits per la premsa social del nostre país. I tot arran dels suposats romanços que ha protagonitzat en els últims anys.

Tanmateix, en els últims dies, Iker Casillas s'ha convertit en el centre de totes les mirades després que Claudia Bavel hagi revelat tots els detalls sobre el seu affaire. Informació que va compartir el passat 31 de gener amb tots els espectadors de ¡De Viernes!.

Ara, Gema López ha deixat tota l'audiència d'Espejo Público sense paraules amb l'última exclusiva que ha revelat relacionada amb l'exguardameta del Real Madrid.

Tal com ha assegurat la copresentadora de Más Espejo, Iker Casillas hauria portat una "vida secreta durant anys". "Anys que se circumscriuen al període en què estava casat amb Sara Carbonero", ha afegit a continuació.

Gema López sorprèn els televidents amb l'exclusiva que ha compartit sobre Iker Casillas

Com era d'esperar, Gema López i la resta de col·laboradors d'Espejo Público han dedicat part de l'emissió del matí a comentar les novetats relacionades amb Iker Casillas. Moment en què la periodista ha deixat al descobert la "doble vida" de l'exfutbolista.

Segons ha assenyalat la comunicadora, mentre encara estava casat amb Sara Carbonero, l'esportista va mantenir un affaire amb Lara Dibildos. A més, Miquel Valls ha donat més detalls al respecte.

El company de Gema López ha assegurat que han intentat posar-se en contacte amb ella per conèixer la seva versió, però no han aconseguit el seu objectiu. Tanmateix, el que sí que ha deixat clar és que "hi ha certes persones de l'entorn de Lara que coneixerien perfectament aquestes trobades".

"No es podria parlar d'una relació, però sí d'unes trobades puntuals", ha aclarit el col·laborador d'Espejo Público. D'altra banda, ha matisat que aquestes trobades "no és que s'hagin mantingut durant un temps prolongat, però sí durant una sèrie d'anys".

En aquest temps, segons ell, es produïen una sèrie de trucades entre ells per quedar i veure's d'amagat. "Lara durant tot aquest temps ha estat una persona que, quan s'ha vist amb ell, no tenia parella", ha assenyalat Miquel Valls a continuació.

En aquest moment, Gema López ha assegurat que "aquesta informació ja va sortir en el seu dia". A més, ha confirmat que, quan van sortir a la llum diversos aspectes "íntims d'Iker Casillas que abasten una doble vida al marge de Sara, va sortir el nom de Lara Dibildos".

Segons la copresentadora d'Espejo Público, en aquell moment, l'actriu va negar aquesta informació, però "avui no ho nega", detall que ha cridat la seva atenció. Tant és així que no ha volgut deixar passar l'ocasió per compartir la seva pròpia teoria:

"Lara ho nega en un moment en què, encara que hagués existit una foto, Iker Casillas estava tan protegit que res s'hauria publicat", ha assenyalat Gema López.