Gir de 180° gràcies al que Jorge Javier Vázquez ha destapat de Laura Madrueño

Jorge Javier Vázquez ha deixat a més d'un sense paraules amb l'últim que ha destapat sobre la seva companya Laura Madrueño i la tasca dins de Supervivientes 2025. Una dada que, sens dubte, ha suposat un gir de 180°.

Aquest famós reality de supervivència està a punt de donar el tret de sortida. Segons han confirmat ja des de Mediaset, serà el pròxim 6 de març quan podrem veure els concursants d'aquesta edició saltar de l'helicòpter per començar la seva aventura a Hondures.

No obstant això, aquest any, el format presentat per Jorge Javier Vázquez i Laura Madrueño tornarà a la graella de Telecinco amb una gran novetat: la esperada participació de Terelu Campos.

Tal com han assegurat, tot i que no forma part del repartiment d'aquesta edició, la mare d'Alejandra Rubio viatjarà fins als Cayos Cochinos per viure l'experiència. A més, també ha estat enviada per complir amb una missió molt especial.

No obstant això, i si bé Telecinco encara no ha especificat de què es tracta, les reaccions sobre la participació de Terelu no s'han fet esperar. Entre elles, la del mateix Jorge Javier Vázquez.

Jorge Javier Vázquez fa un gir de 180° en destapar una inesperada informació sobre Laura Madrueño

Després d'anys treballant de costat amb Terelu, ara Jorge Javier Vázquez tornarà a coincidir amb ella dins de la petita pantalla. Davant d'aquest fitxatge, el de Badalona no ha dubtat a reaccionar amb un comentari carregat d'humor i una curiosa predicció.

Durant la roda de premsa de presentació de Supervivientes 2025, celebrada aquest dilluns 3 de març, Jorge Javier Vázquez ha parlat sobre la participació de la seva excompanya de Sálvame. Moment en què ha destapat quin pot ser el futur de Laura Madrueño dins del format.

Entre rialles, Jorge Javier Vázquez ha assenyalat que “potser el lloc de Laura Madrueño perilla”. A més, ha bromejat dient: “Aquest any partim amb el hàndicap que ja sabem qui guanyarà l'edició, que és Terelu”.

A més, i fent gala del seu bon sentit de l'humor, el presentador ha assegurat que està “convençut que és una de les clares favorites per arribar a la final”.

Una altra de les qüestions a les quals ha respost Jorge Javier Vázquez és la relacionada amb el possible salt de l'helicòpter de Terelu. Situació que el company de Laura Madrueño no creu que vagi a succeir:

“Mai vaig pensar que acceptaria anar a Supervivientes. Crec que no saltarà de l'helicòpter, però que, un cop estigui a la platja, estimarà quedar-se més temps”.