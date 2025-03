Sorpresa amb el que Marta Riesco ha destapat sobre el passat de Joaquín Sánchez

Marta Riesco destapava dilluns passat una informació decisiva sobre Joaquín Sánchez i Susana Saborido. La col·laboradora de Ni que fuéramos mirava enrere per recordar el moment en què la parella es va conèixer. Riesco desvelava que Joaquín sortia amb una altra amb qui vivia a Sevilla quan va començar la relació amb qui després es convertiria en la mare de les seves dues filles.

"Susana ja sap perfectament com és Joaquín", aclarava Marta Riesco sobre la dona de Joaquín Sánchez. Segons la tertuliana, el que va ser jugador del Betis tenia parella quan va conèixer Saborido a la inauguració d'un local del pare d'aquesta. Va ser llavors quan va sorgir el flechazo i es van embolicar, explicava la tertuliana.

"Anant a un dels bars del pare de Susana coneix a Joaquín", insistia l'ex d'Antonio David Flores. Una versió que coincideix amb el testimoni que el propi exesportista ha donat públicament.

Marta Riesco adverteix de quina era la situació de Joaquín quan va conèixer Susana Saborido

"Vaig conèixer la mamà per un lloc que era del pare, que l'inaugurava. Per mediació d'uns amics, doncs em van convidar i allà la vaig veure", aclaria ell.

"Jo tenia 21 anys acabats de complir", explicava Sánchez a les filles durant el documental El Capitán en América, que ara s'emet a Antena 3. El protagonista de la citada producció d'Atresmedia explicava que es va enamorar de Susana des del primer moment que la va veure. "Aquesta nena que anava a ser per a mi", reconeixia que va ser el que va pensar.

No obstant això, del que no va parlar va ser d'aquella dona amb la qual llavors estava sortint, tal com explicava Marta Riesco. Mentre Joaquín semblava tenir clar que Susana era la dona de la seva vida, Saborido, per la seva banda, no ho veia de la mateixa manera.

La sevillana admetia que, al principi, "no em va agradar gens perquè portava el cabell tenyit de ros, estava molt ordinari".

El cert és que el seu finalment es va encarrilar i anys després van fer el pas de contreure matrimoni. "Em vaig casar molt enamorada i estic molt enamorada. M'hauria divorciat 200 milions de vegades, però em moro", reconeixia Susana Saborido.

Aquestes declaracions cobren ara més actualitat que mai després de sortir a la llum els missatges que Joaquín va intercanviar amb la model Claudia Bavel. Un diàleg que ha posat en dubte un dels matrimonis més estables del panorama social.

Segons Riesco, quan Susana Saborido va conèixer Joaquín, aquest tenia xicota

Malgrat el rebombori format amb les converses de l'exfutbolista amb la creadora de contingut per a adults molts es qüestionen ara si hi ha una crisi en el matrimoni Sánchez-Saborido.

Seguint l'advertència de Marta Riesco a Ni que fuéramos, el que ara ha transcendit no hauria agafat per sorpresa a Susana Saborido.

Si bé no hi ha certesa que hi hagi fissura en la seva relació, el que sí que ha fet la parella és llançar una advertència. Aquest mateix dilluns Susana Saborido i Joaquín Sánchez emetien un comunicat conjunt. Un text en el qual advertien que emprendran mesures legals per "atemptat greu contra la seva intimitat" després de destapar-se les suposades infidelitats del futbolista.