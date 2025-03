Insòlit el que Anita ha fet amb Montoya a la final de 'La isla de las tentaciones'

Anita va sorprendre a la final de La isla de las tentaciones amb el que va fer amb Montoya: imitar-lo i qualificar-lo de "fals". La parella es tornava a veure les cares a la foguera final protagonitzant la trobada més esperada i desitjada de l'edició. Es tracta només d'un avançament, però el que s'ha vist promet situar el reality com el més vist d'aquest pròxim dimecres.

Tant Montoya com la seva parella han caigut en la temptació i ara arribava el moment de prendre la decisió final. Tots dos estaven desitjant tornar-se a veure, però el retrobament no va ser com Montoya esperava. En el seu lloc, es va trobar amb una Anita totalment desconeguda per a ell.

Montoya s'enfonsa a la final de La isla de las tentaciones

Montoya ha estat, sens dubte, el gran protagonista de la vuitena edició de La isla de las tentaciones. Les seves reaccions davant les imatges d'Anita amb Manuel van desfermar en ell un cúmul de sensacions que el van fer trencar-se per complet. Dimecres tots dos es veuran cara a cara, però l'avançament de tot el que ha succeït no ha deixat indiferent a ningú.

Montoya va ser el primer a arribar i li va confessar a Sandra Barneda les ganes que tenia de veure Anita. Desitjava trobar-se amb la noia que va conèixer abans del reality i de la qual es va enamorar perdudament. No obstant això, el que va fer Anita només veure Montoya anticipava el pitjor dels desenllaços: el va imitar i el va qualificar de "fals".

Només fer acte de presència a la foguera final i veure l'andalús, Anita es va tirar a terra fingint que plorava. "Montoya, Montoya, ets l'amor de la meva vida i m'has fallat, ets un p*** fals", li va etzibar. El concursant assistia atònit a la reacció de la seva xicota sense creure's el que estava veient davant els seus peus.

Montoya esperava veure "a la meva Anita, que era tot cor amb mi", i el que es va trobar va ser una cosa totalment inesperada. Davant d'ell tenia la seva xicota, completament dolguda en sentir-se traïda pel que considerava la seva parella. "Què fas?", va ser l'únic que Montoya va encertar a dir en veure com Anita imitava les seves reaccions durant tota l'edició.

Montoya i la seva decisió final a La isla de las tentaciones

Després de l'aparició d'Anita, la parella es va asseure davant la foguera per fer balanç de tot el que ha passat a La isla de las tentaciones. Sandra Barneda va exercir de mestra de cerimònies i no sortia del seu astorament davant el moment que estava presenciant.

Recordem que Anita va caure en la temptació amb Manuel i que aquestes imatges van provocar la irrupció de Montoya a la vila de les noies. Al crit de "m'has destrossat", li va fer saber el molt que li havia dolgut la seva traïció.

No obstant això, el concursant tampoc ha pogut resistir-se als encants de Gabriela i va acabar traspassant tots els límits amb ella. D'aquí la reacció d'Anita a la foguera final on va deixar clar que no es creu les llàgrimes de Montoya.

Ell manté que hi va haver un abans i un després en la seva relació amb la seva parella i que tot va canviar a la primera foguera. "Quan la va ficar al llit, em va caure", reconeix davant la presentadora. Malgrat el seu pas per La isla de las tentaciones, Montoya confessa que "el meu cor segueix estimant a Anita".

La reacció d'Anita ja s'ha convertit en viral i no han trigat a produir-se els primers comentaris al que ha succeït amb Montoya. "El que ha fet Anita no hi ha paraules per descriure-ho, crec que és de mala educació", opinava una seguidora. "Aquesta noia produeix vergonya aliena", "fent el ridícul fins al final", són alguns dels exemples que s'han donat després de veure l'avançament.

Caldrà esperar al pròxim dimecres per veure completa la foguera final de Montoya i Anita i conèixer la decisió que prenen sobre la seva relació.