Kiko Matamoros revela la veritat de Terelu Campos a 'Supervivientes' i tots al·lucinen

Telecinco ha donat a conèixer que Terelu Campos viatjarà fins a Hondures per estar a Supervivientes, una notícia bomba que ha generat reaccions de tota mena. Entre elles, la de Kiko Matamoros que, hores abans de l'anunci i sent coneixedor d'aquest, se la va jugar destapant la veritat. Sí, descobrint com serà el pas de la malaguenya pel reality.

Així, en ple directe de Ni que fuéramos, va deixar de manifest que la malaguenya a la platja “entrarà en brot”. I no només això, sinó que, d'entrada, va exposar que ella prendria mesures dràstiques.

L'anunci sorpresa: Terelu Campos se'n va rumb a Supervivientes

Ahir, durant el programa ¡De Viernes!, on Terelu Campos col·labora habitualment, es va emetre un vídeo en què la malaguenya confirmava la seva participació en el reality de supervivència de Telecinco. Al clip, ella declarava: “Aquest any em veureu a Hondures, era el secret millor guardat. Encara que ningú s'ho espera, participo a Supervivientes”.

Aquest anunci va agafar per sorpresa a molts, ja que, segons informacions prèvies, la presentadora havia rebutjat en múltiples ocasions ofertes per unir-se al concurs. Bé per raons personals, bé per motius de salut.

Kiko Matamoros se la juga i explica la veritat sobre el pas de Terelu Campos a Supervivientes

Abans que la notícia es fes oficial, Kiko Matamoros, col·laborador de Ni que fuéramos, es va avançar als esdeveniments en conèixer el que s'anava a desvelar. Així, va compartir la seva opinió sobre com seria l'estada de Terelu Campos al programa.

Ell va afirmar que la seva excompanya de Sálvame “arribarà allà, trepitjarà la platja, entrarà en brot. Terror, a l'hotel i cuidadets”.

Així, va insinuar que la participació de la malaguenya podria ser breu i que, davant les dificultats de l'entorn, podria optar per abandonar el concurs prematurament. És més, va arribar a deixar caure que ella només estarà a la preconvivència i que, després, manifestarà que es vol anar.

Tot perquè sigui el seu gendre, Carlo Costanzia, qui pugui substituir-la. Jove que per a aquell moment ja no tindria la polsera telemàtica que porta després de ser condemnat per un delicte d'estafa.

Una teoria que es basa en rumors que indiquen que el jove estaria interessat a participar en el reality un cop resolts certs impediments legals. I és que estar en aquest reality augmentaria la seva popularitat, milloraria la seva imatge pública i, sobretot, li reportaria una suma copiosa de diners.

Kiko Matamoros ha deixat així de manifest la seva idea, gràcies a la informació que té, però no és l'única que circula en aquest moment. Hi ha seguidors del programa que a les xarxes estan manifestant que Terelu no serà concursant. I és que, mentre que als altres participants se'ls ha presentat com a tal, d'ella s'ha dit simplement “que viatjarà a Hondures”.

Les reaccions al fitxatge de Terelu Campos per a Supervivientes

La notícia de la participació de Terelu Campos a Supervivientes 2025 ha generat una allau de comentaris. Molts usuaris expressen dubtes sobre la seva capacitat per adaptar-se a les dures condicions del programa, com li va succeir a la seva germana, Carmen Borrego.

Això sí, altres consideren que serà molt entretingut i divertit veure-la tal com és a la platja. És a dir, amb el seu fort caràcter i sense maquillatge.

Sense oblidar que altres espectadors no confien que la malaguenya vagi a participar. Ho han manifestat amb comentaris com aquest: “No em crec que ella vagi a ser concursant de ple dret en aquesta edició”.

En resum, la confirmació que la col·laboradora estarà a l'illa ha generat una barreja de sorpresa i escepticisme. Mentre alguns celebren la seva valentia en acceptar el repte, altres dubten de la seva capacitat per adaptar-se a les exigències del concurs. I les declaracions de Kiko Matamoros han afegit un component de polèmica a l'assumpte, avivant les especulacions sobre el veritable motiu de la seva participació.

Només el temps dirà com es desenvoluparà l'aventura d'ella a Hondures. I si aconseguirà superar les expectatives i desafiaments que el reality planteja.