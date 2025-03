Giro de 180º gracias a lo que Jorge Javier Vázquez ha destapado de Laura Madrueño

Jorge Javier Vázquez ha dejado a más de uno sin palabras con lo último que ha destapado sobre su compañera Laura Madrueño y su labor dentro de Supervivientes 2025. Un dato que, sin duda, ha supuesto un giro de 180º.

Este famoso reality de supervivencia está a punto de dar su pistoletazo de salida. Según han confirmado ya desde Mediaset, será el próximo 6 de marzo cuando podamos ver a los concursantes de esta edición tirarse del helicóptero para comenzar su aventura en Honduras.

Sin embargo, este año, el formato presentado por Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño regresará a la parrilla de Telecinco con una gran novedad: la esperada participación de Terelu Campos.

Tal y como han asegurado, a pesar de que no forma parte del elenco de esta edición, la madre de Alejandra Rubio viajará hasta los Cayos Cochinos para vivir la experiencia. Además, también ha sido enviada para cumplir con una misión muy especial.

No obstante, y aunque Telecinco todavía no ha especificado de qué se trata, las reacciones sobre la participación de Terelu no se han hecho esperar. Entre ellas, la del propio Jorge Javier Vázquez.

Jorge Javier Vázquez da un giro de 180º al destapar una inesperada información sobre Laura Madrueño

Tras años trabajando codo con codo con Terelu, ahora Jorge Javier Vázquez volverá a coincidir con ella dentro de la pequeña pantalla. Ante este fichaje, el de Badalona no ha dudado en reaccionar con un comentario cargado de humor y una curiosa predicción.

Durante la rueda de prensa de presentación de Supervivientes 2025, celebrada este lunes 3 de marzo, Jorge Javier Vázquez ha hablado sobre la participación de su excompañera de Sálvame. Momento en el que ha destapado cuál puede ser el futuro de Laura Madrueño dentro del formato.

Entre risas, Jorge Javier Vázquez ha señalado que “igual el puesto de Laura Madrueño peligra”. Además, ha bromeado diciendo: “Este año partimos con el hándicap de que ya sabemos quién va a ganar la edición, que es Terelu”.

Además, y haciendo gala de su buen sentido del humor, el presentador ha asegurado que está “convencido de que es una de las claras favoritas para llegar a la final”.

Otra de las cuestiones a las que ha respondido Jorge Javier Vázquez es la relacionada con el posible salto del helicóptero de Terelu. Situación que el compañero de Laura Madrueño no cree que vaya a suceder:

“Jamás pensé que fuese a aceptar ir a Supervivientes. Creo que no va a saltar del helicóptero, pero que, una vez que esté en la playa, va a querer quedarse más tiempo”.