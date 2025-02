Gir de 180º amb la decisió que han pres Laura Madrueño i el seu marit, Álvaro Puerto

Laura Madrueño protagonitza avui la portada d'una coneguda revista que aborda l'última hora sobre el seu matrimoni amb Álvaro Puerto. Laura ha pres la determinació de portar les seves coses personals a casa de la seva mare, deslligant els rumors. Aquest pas de Madrueño fa un gir al seu matrimoni, amb el qual es va casar fa només tres anys.

Alguns mitjans ja parlen de crisi en el seu matrimoni i el cert és que aquest moviment de Laura ha fet saltar les alarmes. Aquesta última hora sorgeix pocs dies abans que s'estreni la nova edició de Supervivientes. De fet, expliquen que Madrueño es va instal·lar a la casa dels seus pares al barri de Chamberí abans de posar rumb a Hondures.

Laura Madrueño i Álvaro Puerto prenen una inesperada determinació en el seu matrimoni

Laura Madrueño ja es troba a Hondures ultimant els detalls de l'estrena de la nova edició de Supervivientes. El reality estrella de Telecinco aterrarà el 6 de març i tot està llest per a la gran estrena. No obstant això, la presència de Madrueño en el reality es veurà entelada per l'última hora sobre el seu matrimoni amb Álvaro Puerto.

Des del seu casament el 2022, la parella ha compartit moments feliços i memorables. No obstant això, avui, la revista Diez Minutos parla d'una suposada crisi matrimonial. Un rumor que fa saltar les alarmes després de la determinació que ha pres la parella: que Madrueño s'instal·li a casa de la seva mare.

La citada revista porta en portada imatges en exclusiva de Laura portant els seus estris personals a la casa familiar. Carregada amb nombroses bosses, és la seva mare qui surt a ajudar-la a entrar totes les seves pertinences al domicili que tenen al barri de Chamberí. Aquest moviment ha estat interpretat com un signe que la relació està en problemes.

Aquesta última acció s'entrellaça amb el viatge que va fer a Sant Sebastià fa uns dies. En aquesta escapada l'acompanyaren els seus pares, però no Álvaro. Tampoc va anar a recollir-la a l'aeroport quan la presentadora va tornar d'un viatge de treball a Bilbao, en el seu lloc van ser els pares de Laura.

Laura Madrueño s'allunya d'Álvaro Puerto

Encara que són una parella admirada pel seu amor pels viatges i la vida a l'aire lliure, els problemes semblen haver afectat la seva relació. Segons la citada revista, fonts properes asseguren que la parella ha estat lidiant amb problemes en el seu matrimoni des de fa mesos.

Aquestes diferències haurien estat el desencadenant d'una crisi que ha portat Laura i Álvaro a prendre la determinació de separar-se un temps. Expliquen que Madrueño es va instal·lar a casa dels seus pares abans de posar rumb a Hondures. Per la qual cosa ja portaria un temps allunyada del seu marit.

Ara aquesta distància ha augmentat amb la marxa de la presentadora a Hondures per capitanejar un any més Supervivientes. Allà estarà diversos mesos fins a la finalització del reality. Potser aquest temps lluny d'Álvaro l'ajudi a replantejar-se la situació.

Malgrat els rumors, Laura ha mantingut una actitud professional en la seva feina, mostrant-se il·lusionada i preparada per a l'aventura. En cap moment ha deixat entreveure que estaria afectada per la seva situació personal. És més, encarar aquesta nova edició amb les mateixes ganes i implicació que quan va començar fa ja tres anys.

Encara que la presentadora segueix endavant amb la seva carrera professional, la seva vida privada s'ha vist afectada. Laura va confessar que Álvaro porta "regular" estar tant de temps allunyat d'ella, per la qual cosa hauria estat un hàndicap en la seva relació. Sigui com sigui, no serà fins al seu retorn d'Hondures quan es dissipin tots els dubtes sobre la seva relació.