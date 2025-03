Paraules inesperades d'Álex Adrover sobre Patricia Montero abans de 'Supervivientes'

Álex Adrover ha deixat a més d'un veritablement sorprès amb les últimes i inesperades paraules que ha pronunciat sobre la seva dona, Patricia Montero. I és que, encara que l'actriu no estava molt convençuda de la seva participació a Supervivientes, tot apunta que, a dia d'avui, compta amb tot el seu suport.

Serà el pròxim dijous, 6 de març, quan la nova edició d'aquest conegut reality de supervivència doni el tret de sortida. No obstant això, fa només unes hores, tots els seus concursants han estat captats pels mitjans de comunicació.

Álex Adrover i la resta dels companys han estat vistos a l'aeroport de Madrid-Barajas, a la nit d'aquest mateix diumenge, per agafar el seu vol rumb a Hondures. Moment que un equip d'Europa Press ha aprofitat per acostar-se a l'actor i conèixer les seves primeres impressions.

“Espectacular, amb molts nervis, però amb moltíssimes ganes”, ha assegurat el nou concursant de Supervivientes amb un gran somriure. No obstant això, les declaracions que més han cridat l'atenció han estat les relacionades amb la seva dona, Patricia Montero.

En un principi es va dir que l'actriu no volia que el seu marit participés a Supervivientes 2025. Però ara, Álex Adrover ha sorprès amb les inesperades paraules que ha pronunciat sobre la mare dels seus fills.

I és que, segons ell mateix ha confessat, Patricia Montero li ha dit “que m'ho passi molt bé”, tot i que no estava gens convençuda de la decisió.

Malgrat la negativa inicial de Patricia Montero, Álex Adrover ha assegurat que compta amb tot el suport de la seva dona. Tant és així que ha afirmat que l'empresària i actriu només vol que s'ho passi “molt bé” en aquesta experiència.

A més, l'actor no ha tingut cap problema en confirmar que està “encantat” de compartir aquesta experiència amb Terelu Campos. “Crec que farem bones amistats, crec que anirem a passar-ho bé”, ha afegit a continuació.

No obstant això, i per sorpresa de molts, la col·laboradora del programa ¡De Viernes! no ha acudit a l'aeroport amb Álex Adrover per volar fins als Cayos Cochinos. Qui sí que hi han estat han estat la resta dels seus companys d'edició.

Álvaro Muñoz Escassi, el gran fitxatge d'aquesta edició, ha recordat fins a l'últim moment la seva xicota, Sheila Casas. I és que, com ha assegurat l'esmentada agència de notícies, ha fet un petó al seu anell en diverses ocasions.

D'altra banda, i en una actitud molt divertida, hem pogut veure la resta de confirmats de l'edició: Makoke, Pelayo Díaz, Álex Adrover, Laura Cuevas, Ángela Ponce i Beatriz Rico. Una llista que es completa amb els noms de Rosario Matew, Almacor, Joshua Velázquez i Sayma.

A més, i per si no n'hi hagués prou, també han quedat al descobert alguns participants que, fins a la data, Mediaset encara no havia confirmat. Entre ells, el xef Koldo Royo, el participant de La isla de las tentaciones Borja González o la influencer Gala Caldirola.