'GH Dúo' publica un comunicat urgent sobre Vanessa i Javi: 'M'ha demanat que...'

Durant l'última gala de GH Dúo, el programa ha emès un comunicat urgent sobre la relació de Vanessa i Javi. Els protagonistes no han tingut cap problema a compartir amb l'audiència de Telecinco en quin punt es troba actualment el seu matrimoni: "M'ha demanat que necessita el seu temps aquests dies".

Des que tots dos van començar la seva trajectòria dins de la televisió, arran de la seva participació a Gran Hermano 19, han deixat al descobert en més d'una ocasió els seus problemes conjugals.

Però no va ser fins al passat dijous, 30 de gener, quan van saltar totes les alarmes al voltant de Vanessa i Javi. Aquell dia, el gallec va decidir abandonar la competició després de sentir que el seu "cos i ment" l'estaven "avisant".

Tanmateix, el que menys s'esperava era la rebuda que tindria al plató de Gh Dúo. Hores abans de conèixer la seva decisió, Vanessa va compartir a les seves xarxes socials una publicació amb el següent missatge: "Fins després, Javi".

A més, al plató de GH Dúo, la concursant gallega va assegurar que "hi ha coses que a mi m'han afectat moltíssim". Motiu pel qual havia de parlar amb Javi quan abandonessin les instal·lacions de Mediaset Espanya.

Ara, Vanessa i Javi han reaparegut junts a El Debate per aclarir en quin punt es troba la seva relació. Tant és així que, després d'assabentar-se dels dubtes d'ella i de les gelosies que va sentir per Maica, tots dos han estat molt sincers: "Estem junts, però no estem bé".

GH Dúo dona l'oportunitat a Vanessa i Javi per explicar com es troba el seu matrimoni

Després de tot el que va succeir durant l'última gala de GH Dúo, Vanessa i Javi han reaparegut aquest diumenge, 2 de febrer, al plató d'aquest format. Moment en què el gallec ha assegurat que "la cosa està una mica tèbia" entre ells.

"Necessitava sortir, que em toqués l'aire, tenia el cap molt saturat. Hem de parlar, però a poc a poc", ha assegurat el concursant davant l'atenta mirada de tots els presents.

Tanmateix, lluny de deixar aquí el tema, Vanessa ha volgut fer una important revelació relacionada amb Javi: "Com sospitava, hi ha alguna cosa més que no m'ha explicat. M'ha demanat que necessita el seu temps aquests dies".

En aquest moment, el gallec no ha tingut cap problema a explicar les confuses paraules de la seva dona. "Els trets van perquè he xatejat amb un parell de noies, però res més", ha assegurat ell. No obstant això, la seva dona ha deixat molt clar que "ja no li creu".

"Dijous, quan surt, em diu que no se sentia bé a la casa perquè no m'ho havia dit que hi havia cosa... Jo m'he quedat una mica en xoc perquè ja no sé què creure'm", ha matisat Vanessa. "Això és el que vaig esborrar jo i ella m'havia enxampat", ha reconegut Javi de forma immediata.

D'altra banda, la concursant de GH Dúo ha volgut compartir les raons per les quals ha sentit gelosia de la relació d'amistat del seu marit i Maica: "Reconec que tinc un problema. Són les gelosies".

"Això va començar a Gran Hermano 19, jo mai he estat una persona gelosa fins que em trobo amb situacions en què em sento petita". En aquest moment, Javi ha revelat que, en aquell moment, Vanessa "va tenir gelosia de Daniela".