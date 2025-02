'GH Dúo' publica un comunicado urgente sobre Vanessa y Javi: 'Me ha pedido que...'

Durante la última gala de GH Dúo, el programa ha emitido un comunicado urgente sobre la relación de Vanessa y Javi. Los protagonistas no han tenido reparos en compartir con la audiencia de Telecinco en qué punto se encuentra actualmente su matrimonio: “Me ha pedido que necesita su tiempo estos días”.

Desde que ambos comenzaron su trayectoria dentro de la televisión, a raíz de su participación en Gran Hermano 19, han dejado al descubierto en más de una ocasión sus problemas conyugales.

Pero no fue hasta el pasado jueves, 30 de enero, cuando saltaron todas las alarmas alrededor de Vanessa y Javi. Aquel día, el gallego decidió abandonar la competición tras sentir que su “cuerpo y mente” le estaban “avisando”.

Sin embargo, lo que menos se esperaba era el recibimiento que iba a tener en el plató de Gh Dúo. Horas antes de conocer su decisión, Vanessa compartió en sus redes sociales una publicación con el siguiente mensaje: “Hasta luego, Javi”.

Además, en el plató de GH Dúo, la concursante gallega aseguró que “hay cosas que a mí me han afectado muchísimo”. Motivo por el que tenía que hablar con Javi cuando abandonaran las instalaciones de Mediaset España.

Ahora, Vanessa y Javi han reaparecido juntos en El Debate para aclarar en qué punto se encuentra su relación. Tanto es así que, tras enterarse de las dudas de ella y de los celos que sintió por Maica, ambos han sido muy sinceros: “Estamos juntos, pero no estamos bien”.

GH Dúo le da la oportunidad a Vanessa y Javi para explicar cómo se encuentra su matrimonio

Tras todo lo que sucedió durante la última gala de GH Dúo, Vanessa y Javi han reaparecido este domingo, 2 de febrero, en el plató de dicho formato. Momento en el que el gallego ha asegurado que “la cosa está un poco tibia” entre ellos.

“Necesitaba salir, que me diera el aire, tenía la cabeza muy saturada. Tenemos que hablar, pero poco a poco”, ha asegurado el concursante ante la atenta mirada de todos los allí presentes.

Sin embargo, lejos de dejar aquí el tema, Vanessa ha querido hacer una importante revelación relacionada con Javi: “Como sospechaba, hay algo más que no me ha contado. Me ha pedido que necesita su tiempo estos días”.

En este momento, el gallego no ha tenido reparos en explicar las confusas palabras de su mujer. “Los tiros van porque he chateado con un par de chicas, pero nada más”, ha asegurado él. No obstante, su mujer ha dejado muy claro que “ya no le cree”.

“El jueves, cuando sale, me dice que no se sentía bien en la casa porque no me lo había dicho que había cosa... Yo me he quedado un poco en shock porque ya no sé qué creerme”, ha matizado Vanessa. “Esto es lo que borré yo y ella me había pillado”, ha reconocido Javi de forma inmediata.

Por otra parte, la concursante de GH Dúo ha querido compartir las razones por las que ha sentido celos de la relación de amistad de su marido y Maica: “Reconozco que tengo un problema. Son los celos”.

“Esto comenzó en Gran Hermano 19, yo nunca he sido una persona celosa hasta que me encuentro con situaciones en las que me siento pequeñita”. En este momento, Javi ha desvelado que, en aquel momento, Vanessa “tuvo celos de Daniela”.