Impacte a 'GH Dúo' pel que ha passat amb Óscar Landa i Maica Benedicto: 'Una gran…'

Òscar Landa i Maica Benedicto es van convertir aquest dimecres en els protagonistes d'una xerrada en la qual van deixar clar el que succeeix entre ells. Els concursants de GH Dúo es van asseure a parlar de com estan les coses entre ells. Era la concursant murciana la que deixava clar que, després de passar un gran sotrac, ara la seva relació es troba travessant "una gran pujada".

Maica Benedicto començava la seva intervenció reconeixent el problema important que havia succeït entre ells. Poc tardava la jove, però, a revelar que és optimista, cosa que explicava mirant al seu company.

Maica Benedicto se sincera sobre el que pensa d'Òscar Landa

Davant la pregunta sobre si confia en l'Òscar, Maica es mostrava reticent a respondre amb una rotunda afirmació. "Important", deixava caure el professor d'hípica molt atent a la resposta que anava a donar després la seva companya.

"Sincerament", començava dient Benedicto, "no puc forçar els meus sentiments i al 100 % no, de moment", va matisar. Unes paraules que sentencien que Maica no ha recuperat la confiança en Òscar, però és una cosa que no descarta.

Cal recordar que Òscar Landa va ser una de les revolucions de l'última edició de Gran Hermano. No obstant això, la seva sinceritat és una cosa que li ha portat no pocs problemes. El concursant és conscient que la seva actitud ha provocat friccions amb Maica, amb qui ha tornat a coincidir a Guadalix de la Sierra.

Durant el pas de tots dos pel famos reality de Telecinco, les discussions van ser la tònica habitual. La relació entre Òscar i Maica va patir nombroses anades i vingudes. Finalment, no van aconseguir assolir una reconciliació definitiva malgrat el vincle afectuós que els va unir la primera setmana.

"Estic molt decebuda, no vull una persona així a la meva vida", va dir en el seu moment Maica qui va explicar les raons de la seva afirmació. "És molt canviant, ara li agrada el critiqueig".

A més, la visitadora mèdica va arribar a acusar el seu company de ser el responsable de la seva expulsió. "Els seus fans han anat a per mi. Ell té una campanya, una estratègia", va sentenciar.

Maica no descarta tornar a confiar en l'Òscar Landa

Ara, després d'escoltar les recents declaracions de Maica, sembla que la tempesta ha passat i és possible que ella i Òscar Landa iniciïn una nova etapa més amistosa.

Més enllà de la reconciliació de tots dos participants de GH Dúo, van cridar l'atenció les paraules que Àlex Guita va dedicar a la que va ser la seva companya de concurs. Abans de convertir-se en el tercer expulsat per l'audiència, l'ex d'Adara Molinero, va confessar al súper que volia seguir coneixent a Maica Benedicto.

"M'agrada", va revelar. De fet, abans d'abandonar la casa de Guadalix va ser ella la primera persona a qui es va dirigir. Llavors es va afanyar a recordar-li que no havia d'oblidar-se del seu valor, cosa que a Maica, molt agraïda amb aquest gest, el va sorprendre.