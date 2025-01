Indignació amb María Jesús Ruiz pel que ha fet a 'GH Dúo': 'Una estafa'

Diversos concursants de GH Dúo no han pogut ocultar la seva indignació per l'últim que ha fet María Jesús Ruiz dins de la casa més famosa de Guadalix de la Sierra. I és que, sense pèls a la llengua, la model ha assegurat que María ‘La Jerezana’ li “sembla una estafa de concursant”.

Va ser fa tan sols uns dies quan María Jesús va acudir a les seves xarxes socials per comunicar l'últim i preocupant contratemps de salut de la seva parella, Curro. No obstant això, aquest problema no li ha impedit acceptar l'última proposta que li ha fet el reality.

Durant l'emissió de GH Dúo: Límite 48 horas del dimarts, 28 de gener, María Jesús Ruiz i Lucía Sánchez van entrar a la casa per formar part de la prova setmanal.

Des de llavors, ambdues guanyadores d'aquest format han aconseguit revolucionar a tots els habitants en més d'una ocasió amb les seves opinions personals sobre els seus respectius concursos.

No obstant això, el que veritablement ha generat una gran indignació ha estat un comentari de María Jesús Ruiz. Encara que en un principi es va mostrar molt cauta a l'hora de donar el seu punt de vista, amb el pas dels dies, aquesta situació ha fet un gir de 180°.

Tant és així que la Miss Espanya ha acabat compartint les seves opinions amb la resta de concursants, paraules que en alguns casos no han caigut del tot bé. I prova d'això és el que ha dit sobre María ‘La Jerezana’: “Em sembla una estafa de concursant”.

María Jesús Ruiz genera un gran enrenou dins de GH Dúo amb l'últim que ha dit sobre els concursants

María Jesús Ruiz ha optat per deixar de banda la seva prudència per compartir amb l'audiència de GH Dúo el que veritablement pensa dels seus nous concursants. Tant és així que, fins i tot, ha estat acusada de proporcionar informació de l'exterior.

Una de les persones que pitjor parades ha sortit ha estat María ‘La Jerezana’, qui actualment manté un apassionat idil·li amb José María Almoguera. La Miss Espanya considera que la jove està passant totalment desapercebuda, ja que només es dedica a “fer-se uns petons”.

En aquest moment, Dani Santos no ha tingut cap problema en acusar directament a María Jesús Ruiz de donar informació de l'exterior i de desestabilitzar a tots els concursants. Una acusació amb la qual ella no està per res d'acord: “Si no, l'organització m'hauria dit alguna cosa”.

Com era d'esperar, aquest desacord ha acabat repercutint en la resta d'habitants. De fet, Òscar Landa no ha trigat a sortir en defensa de la model. A més, ha volgut donar suport a la seva opinió, assegurant que María ‘La Jerezana’ prefereix no mullar-se per no enfrontar-se als seus companys.

Per la seva banda, i després de veure la posició que ha adoptat Dani, María Jesús Ruiz no ha dubtat a criticar la seva actitud: “És molt avorrit ser sempre l'advocat d'ella. Si té caca, que se la netegi ella... És molt superba. Em sembla una estafa de concursant, és santa Ikea”.