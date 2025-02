El sorprenent whatsapp que la princesa Leonor ha enviat a Felip VI des de l'Elcano

La travessia a Elcano de la princesa Leonor la mantindrà allunyada temporalment de la seva família mentre acaba la seva instrucció a l'Escola Naval. No obstant això, malgrat que es perdrà grans moments familiars, la princesa no s'oblida dels seus. Prova d'això és el whatsapp que li ha enviat al seu pare, Felip VI, felicitant-lo pel seu 57 aniversari.

“Moltes felicitats papà, us trobo a faltar”, afirma un testimoni que van ser les paraules que Leonor va fer arribar al seu pare. La tasca no va ser senzilla, ja que les comunicacions a bord de l'embarcació no són bones. Tot i això, la princesa va voler tenir aquest gest amb el seu progenitor en una data molt especial per a ell.

La princesa Leonor envia un missatge a Felip VI

La princesa Leonor encara no ha arribat a terra després d'acomiadar-se el dijous 23 de gener de les Palmes de Gran Canària. La filla de Felip VI es troba travessant l'oceà Atlàntic amb destinació a Salvador de Bahia, Brasil. Una llarga travessia que la manté allunyada dels seus i de tot el que passa a la seva família.

En aquest sentit, el 30 de gener va ser un dia molt especial per a la Família Reial, ja que va ser el 57 aniversari de Felip. Leonor se'l va perdre, però no es va oblidar del seu progenitor, al qual li va enviar un whatsapp per felicitar-lo. Així ho confirma un testimoni a bord de l'Elcano a Monarquía Confidencial sobre quin va ser el missatge que Felip va rebre de la seva hereva.

“Moltes felicitats papà, us trobo a faltar”, van ser les paraules que la princesa Leonor va fer arribar a Felip en el seu dia especial. Tot i trobar-se en plena instrucció, la successora al tron va tenir un moment per comunicar-se amb el seu pare. No va ser una tasca senzilla perquè, tal com explica una font anònima, les comunicacions en alta mar no són gens bones.

Com a conseqüència, Felip va rebre el missatge de la seva filla tard, ja que l'estat de les comunicacions depèn de la ubicació del vaixell. Sigui com sigui, per al rei va ser un autèntic regal haver rebut la felicitació de Leonor a la qual no va dubtar a respondre.

Felip VI i els seus problemes per comunicar-se amb la princesa Leonor

Elcano és el vaixell més rellevant de l'Armada i el que compta amb les majors i més noves tecnologies en qüestió de comunicació. La connexió via satèl·lit garanteix que l'embarcació compti amb una comunicació constant, fins i tot en viatges tan llargs com el d'ara amb Leonor.

Això facilita que la Princesa d'Astúries i els seus companys puguin enviar missatges als seus éssers estimats. No obstant això, aquest intercanvi de missatges i trucades pot veure's alterat depenent del lloc en què es trobi el vaixell.

Hi ha molts factors que intervenen en què existeixi un cert retard en les comunicacions, com per exemple les condicions meteorològiques. Malgrat això, els guàrdies marins no perden el contacte amb terra i poden enviar missatges de whatsapp.

Però cal destacar que Leonor es troba en plena formació, per la qual cosa no sempre pot disposar del seu dispositiu mòbil. Aquest només podrà ser usat quan els seus deures i obligacions dins de l'embarcació hagin finalitzat i estigui en el seu temps d'oci.

Això, sumat a les dificultats de comunicació, van fer que Felip rebés el missatge de la seva filla tard. Malgrat això, per a Felip VI va ser una gran satisfacció rebre notícies de la seva primogènita. Pare i filla estan molt units i mantenen una relació molt estreta, tant és així que Felip sempre té a Leonor molt present.

De fet, no va poder evitar emocionar-se en veure-la embarcar a l'Elcano seguint així la tradició familiar. La Princesa Leonor és la quarta generació dels Borbons que embarca al vaixell, destinada a convertir-se en Alferes de Fragata.