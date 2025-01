Vanessa Bouza frena ‘GH Dúo’ i aclareix per fi si s'ha divorciat de Javier Mouzo

Després de convertir-se en la primera expulsada de GH Dúo, Vanessa Bouza ha frenat l'emissió de l'última gala per fer un important aclariment. La concursant ha volgut confirmar si, finalment, s'ha divorciat de Javier Mouzo.

Des que va començar aquesta nova aventura, el matrimoni gallec ha protagonitzat diverses discussions dins de la casa de Guadalix de la Sierra. Tant és així que, fins i tot en una de les seves acalorades baralles, la cantant va arribar a demanar-li el divorci al seu marit.

A més, i a conseqüència de les seves desavinences, Vanessa Bouza ha activat en diverses ocasions el protocol d'abandonament. No obstant això, ha estat l'audiència de Telecinco la que ha decidit el futur de la dona de Javier Mouzo.

Aquest dijous, 9 de gener, la concursant gallega ha estat expulsada de la casa de GH Dúo després d'obtenir el 74% dels vots, enfront del 26% d'Álex Ghita. Una sortida que, com era d'esperar, ha generat una gran expectació.

Cal recordar que, durant el seu primer pas pel reality, Vanessa Bouza li va demanar a Javier Mouzo que abandonés per anar-se'n amb ella, una petició que va acceptar sense pensar-s'ho dues vegades. No obstant això, en aquesta ocasió, ha decidit no posar el seu marit en aquesta tessitura.

En canvi, la concursant ha optat per deixar-li gravat un missatge de comiat. En ell, finalment ha desvelat si s'ha divorciat o no del pare dels seus fills: “Són catorze anys junts”.

Vanessa Bouza aclareix si finalment pensa divorciar-se de Javier Mouzo: “No estem en el millor moment”

Arran de totes les discussions que han tingut dins de GH Dúo, molts consideren que el matrimoni de Vanessa Bouza i Javier Mouzo podria estar arribant al seu punt final. Una situació que la mateixa concursant ha volgut aclarir en el vídeo de comiat que li ha gravat al seu marit.

Malgrat que ha confirmat que estan passant per una important crisi, l'artista gallega ha volgut deixar molt clar que no pensa llençar per la borda la seva relació. Tant és així que, fins i tot, ha aprofitat l'ocasió per desvelar el molt que significa per a ella.

“Tenim una vida junts, són catorze anys junts. Encara que ara no estiguem en el millor moment, no et ratllis per això. Ets una gran persona, la que més vull a la meva vida… Només puc demanar-te perdó si alguna vegada et vaig fer mal”, va dir sincerada.

A més, i després de demanar-li que “continuï l'aventura pels dos”, Vanessa Bouza ha volgut enviar-li un missatge molt important a Javier Mouzo. “Vull que lluitis fins al final perquè guanyaràs GH Dúo. Com diu tothom, ets el meu bastó”, li ha demanat la concursant al seu marit.