Boris Izaguirre revela quina decisió ha pres amb Anabel Pantoja: 'No vull...'

Boris Izaguirre ha estat un dels últims rostres coneguts que s'ha pronunciat sobre la situació que viu en aquests moments Anabel Pantoja. L'escriptor responia a les preguntes dels reporters a la sortida de l'aniversari de la seva amiga Leticia Requejo. "No vull opinar res", va reaccionar taxatiu confirmant que la seva postura és la de defensar la neboda d'Isabel Pantoja evitant fer comentaris sobre ella.

En l'esdeveniment, celebrat en un conegut restaurant de la capital madrilenya, el col·laborador va coincidir amb altres noms com Ana Rosa Quintana, Miguel Ángel Nicolás, Adriana Dorronsoro o Pepe Del Real. Si bé el veneçolà va optar pel silenci i no va voler donar el seu punt de vista sobre les recents informacions relacionades amb Anabel, el focus mediàtic segueix sobre l'andalusa.

Han cridat l'atenció les imatges de la neboda d'Isabel Pantoja sortint dels jutjats de Las Palmas de Gran Canaria juntament amb el pare de la seva filla. La parella es deixava veure per separat sense que en cap moment es dirigissin l'un a l'altre. El cordovès en companyia del seu advocat i Pantoja, diversos passos enrere, atenta al seu telèfon mòbil.

Boris Izaguirre, amb les seves paraules, deixa clara la seva postura sobre Anabel

Crida l'atenció que, en una situació tan delicada, els pares d'Alma no hagin sortit junts. El lògic és pensar que ambdós necessitin recolzar-se l'un en l'altre, cosa que no s'aprecia en les imatges.

Cal recordar que la filla del desaparegut Bernardo Pantoja va prestar declaració per un espai de quatre hores, mentre que David Rodríguez va romandre davant el jutge dos.

Les imatges que han transcendit corresponen al moment en què Anabel i el pare de la seva filla surten de comparèixer davant l'autoritat judicial el passat dia 27 de gener. La parella era captada al voltant de les dues del migdia, poc abans que el nadó rebés l'alta.

Anabel Pantoja i el seu nòvio estan sent investigats després que la seva filla ingressés a l'hospital en estat greu. Tot i que la menor ja ha estat donada d'alta, el jutjat investiga els pares per presumptes maltractaments. Els metges van observar que les lesions que presentava la petita podrien haver estat provocades, per la qual cosa ho van posar en coneixement de les autoritats.

Per ara, el jutge no ha acordat cap mesura cautelar contra la parella o respecte a la tutela de la seva filla.

El cercle d'Anabel tanca files al voltant de la parella

Si bé Boris Izaguirre ha preferit no posicionar-se en aquest tema, altres persones del seu cercle han fet un pas endavant. És el cas d'Isa Pantoja, cosina d'Anabel, qui assegurava que es manté al costat de la seva cosina. "No tinc per què estar preocupada, els titulars són molt escandalosos", explicava.

Amor Romeira, íntima de la sevillana, demanava respecte a les xarxes socials pel que viu la seva amiga i la parella d'aquesta.

Belén Esteban, per la seva banda, insistia que la situació d'Anabel es deu a un procés protocol·lari. L'ex de Jesulín de Ubrique està segura que no hi ha res fosc darrere, simplement és un assumpte que ha transcendit a la llum pública provocant un gran enrenou.