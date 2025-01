‘GH Dúo’ confirma els rumors sobre Vanessa Bouza i el seu marit: ‘Hi ha coses que…’

Durant l'última gala de GH Dúo, s'han confirmat tots els rumors sobre la relació sentimental de Vanessa Bouza i el seu marit, Javier Mouzo. "Hi ha coses que no m'han agradat", li ha assegurat l'artista davant de tots els televidents.

Des que van posar per primera vegada un peu a la casa de Guadalix de la Sierra, a Gran Hermano 19, ambdós van deixar al descobert algunes de les mancances del seu matrimoni. Tant és així que, fins i tot, ell va decidir abandonar quan es va assabentar que la seva dona havia estat expulsada.

Una complicada situació que, tal com hem pogut veure des que va començar GH Dúo, amb prou feines ha canviat. Fa unes setmanes, Vanessa Bouza va ser eliminada de la competició, però en aquesta ocasió, el seu marit va decidir continuar amb aquesta aventura.

No obstant això, i malgrat haver-ho intentat, el seu distanciament de l'artista ha estat molt dur per a Javier. Tant és així que, finalment, ha decidit abandonar el reality. No obstant això, en tot moment ha comptat amb el suport dels seus companys, especialment de Maica.

Un suport que, segons sembla, no li ha sentat gens bé a Vanessa Bouza. De fet, ha acudit a les seves xarxes socials per anunciar una vegada més la fi del seu matrimoni: "Fins després, Javi". Com era d'esperar, aquest gest no ha passat per res desapercebut.

Aquest dijous, 30 de gener, durant l'última gala de GH Dúo, Carlos Sobera ha aprofitat per aprofundir més sobre la nova crisi del matrimoni. Motiu pel qual no ha tingut cap problema a preguntar-li a la gallega pel seu polèmic post:

"Jo he entrat a la casa de Gran Hermano amb dubtes. Hi havia fissures que no ens han donat temps a resoldre[...]Cal llimar asprors i veure si tenen solució. En cas contrari, cadascú prendrà el seu camí".

Vanessa Bouza confirma a GH Dúo els rumors sobre la seva relació amb Javi

A continuació, Vanessa Bouza ha confirmat tots els rumors sobre la seva relació amb Javier Mouzo. Tal com ella mateixa ha assegurat, té una conversa pendent amb el seu marit després del seu abandonament:

"Òbviament, hi ha coses que no m'han agradat. Primerament, que no valori el concurs en què està... Em sembla una falta de respecte cap a tot l'equip. Per a mi sí que era el meu somni".

A continuació, Vanessa Bouza ha assegurat que, tot i que és conscient que té un problema de confiança, "hi ha petites coses" que no li han agradat. Entre elles, l'amistat del seu marit i Maica.

En especial, la gallega ha fet referència a un comentari que ha fet Maica sobre que Javi era el seu principal bastó, una frase que ella utilitza molt per descriure el seu matrimoni. "Hi ha coses que no m'agraden. Estic intentant passar pàgina i penso que tinc un problema", ha afegit l'exconcursant.

Després d'exposar tots els seus dubtes sobre el seu matrimoni, s'ha produït oficialment l'abandonament de Javier Mouzo. No obstant això, quan ha arribat a plató, el concursant s'ha quedat molt sorprès amb la reacció de Vanessa Bouza.

"Què he fet jo? Que algú m'ho digui. No he fet res", li ha preguntat, totalment desconcertat. "Hi ha coses que no m'han agradat gens i he de parlar-les amb tu... He estat plorant", li ha respost la seva encara dona.