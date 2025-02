Gema López ha sorprès l'audiència d'Espejo Público en confirmar el que tots sospiten sobre David Rodríguez. La periodista no ha tingut cap problema en assenyalar que "no té sentit" l'actitud que està tenint el nuvi d'Anabel Pantoja.

Va ser el passat dijous, 30 de gener, quan el Tribunal Superior de Justícia de Canàries va encendre totes les alarmes al voltant d'aquesta mediàtica parella. Aquell dia, aquest organisme va emetre un comunicat informant que s'havia obert una investigació contra ells per presumpte maltractament infantil.

Amb aquest procediment legal, el Jutjat d'Instrucció número 3 de Las Palmas de Gran Canaria pretén aclarir què va ser el que realment va causar les lesions a la petita Alma. Com era d'esperar, des de llavors, ha estat molta la informació que ha sortit a la llum.

Aquest dilluns, 3 de febrer, Gema López i la resta de col·laboradors de la secció social d'Espejo Público, han dedicat part de la seva emissió a analitzar aquest delicat tema.

Després de fer un meticulós repàs per tota la informació que ha sortit a la llum des del passat dijous, la copresentadora ha confirmat el que molts sospitaven. I és que, segons ha destacat, l'actitud de David "no té sentit":

"Jo el veig relaxat a David i a mi, pel que em conten, Anabel no està bé, està passant per moments delicats". D'altra banda, Gema López ha assegurat que la reacció d'Anabel Pantoja és molt més "natural", tenint en compte la gravetat de la situació.

Després de destacar que "han estat dues les ocasions en què David ha atès la premsa", mostrant total normalitat, Gema López ha volgut posar el focus sobre ell. Tant és així que ha assegurat que, per a ella, "no és normalitat" que els estiguin investigant per presumpte maltractament infantil.

Per la seva banda, Laura Fa ha assenyalat que una polèmica com aquesta ha hagut d'afectar-los "com a parella" a Anabel Pantoja i el seu nuvi. "Una crisi així passa factura en qualsevol parella", ha afegit a continuació.

En aquest moment, la col·laboradora ha estat interrompuda per Gema López per destacar que, en aquest cas, "hi ha un fet objectiu". "El comportament d'Anabel és completament diferent al de David".

A més, la copresentadora ha assegurat que en el comunicat que va publicar Anabel Pantoja a les xarxes socials "es mostra dolguda, enfonsada i preocupada". A més, la influencer "parla de l'infern pel qual han passat i de la investigació", una cosa que ha cridat poderosament la seva atenció:

"L'actitud d'ell és completament diferent. Jo no sóc psicòloga, però sí que m'ha xocat perquè estan vivint la mateixa situació i, tanmateix, ell parla que tot està bé i que estan fenomenal".

A continuació, Gema López li ha preguntat a Pilar Vidal si li sorprèn que, "davant un mateix fet, la imatge d'Anabel i de David sigui tan oposada". Qüestió que la col·laboradora de televisió no ha trigat a respondre:

"Sí, em crida l'atenció les imatges que hem vist sortint de declarar... Ell va estar més temps declarant que ella.[…]Sí, em crida molt l'atenció, de fet, de tot el que s'ha filtrat, encara que després s'ha dit que no, qui té la versió contradictòria és ell".

D'altra banda, Pilar Vidal ha volgut destacar que la parella "no estava tampoc sòlida ni afiançada". "Havien viscut un episodi d'una infidelitat que ella va perdonar", ha afegit la companya de Gema López.