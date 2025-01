Gema López capgira 'Espejo Público' amb una gran exclusiva sobre Isabel Pantoja

Durant l'última emissió d'Espejo Público, Gema López ha deixat l'audiència sense paraules en desvelar una gran exclusiva sobre Isabel Pantoja. La copresentadora ha tingut l'oportunitat de parlar amb un promotor que assegura que la cantant li deu més de 300.000 euros.

No hi ha cap dubte que els membres d'aquest mediàtic clan estan passant per un dels moments més difícils de les seves respectives vides. I tot arran dels preocupants problemes de salut de la filla d'Anabel Pantoja.

No obstant això, tot apunta que els problemes d'Isabel Pantoja es multipliquen per moments. I prova d'això és la gran bomba que ha deixat anar la periodista Gema López a Espejo Público.

Aquest dijous, 23 de gener, l'equip d'aquest format ha dedicat part de la seva secció Más Espejo a compartir amb la seva audiència la investigació que han dut a terme.

Aquest reportatge ha estat centrat en un dels últims grans problemes d'Isabel Pantoja. Tal com han confirmat, un promotor val·lisoletà ha decidit demandar els responsables de la gira de la cantant per “incompliment de contracte”.

D'altra banda, i segons han pogut confirmar Gema López i la resta de l'equip d'Espejo Público, l'empresari també exigeix que li retornin els 200.000 euros que va avançar. A més d'una “sèrie de despeses” que augmentaria aquesta quantitat fins als 310.667 euros.

Gema López deixa al descobert una gran exclusiva sobre Isabel Pantoja

Tal com ha recordat Gema López, el passat 29 de juny, Isabel Pantoja tenia tancada una actuació a la ciutat de Valladolid. No obstant això, dos dies abans, “va presentar un informe mèdic, al·legant que la seva salut no es trobava en perfectes condicions per poder fer aquest concert”.

No obstant això, i encara que han passat diversos mesos, encara no se sap res al respecte. A més, segons la periodista, hi va haver un promotor que “va dipositar 200.000 euros i fins a la data ningú li ha abonat aquests diners”.

A continuació, i després de confirmar que té en el seu poder diversos documents, Gema López ha donat pas a un vídeo. En ell, s'assegura que, aquest problema podria tornar a portar Isabel Pantoja davant la justícia:

“El promotor del concert de Valladolid, Roberto Martín, ha demandat el promotor canari encarregat de la gira d'Isabel Pantoja per incompliment de contracte. El val·lisoletà va avançar mesos abans del concert el caixet de la cantant”.

Tal com han pogut confirmar, aquest empresari “va fer un primer ingrés de 80.000 euros, el 22 de desembre de 2023, i un altre de 120.000, el 30 de maig[de 2024]”. Unes quantitats de diners que sumen en total l'astronòmica xifra de 200.000 euros.

Per això, i després de suspendre's el concert, Roberto Martín va demanar al promotor canari “un certificat mèdic que justifiqui que Isabel Pantoja no podia atendre els seus compromisos”. Document que, segons ell, li va arribar “escrit a mà i amb dades molt generals”.

Davant aquesta situació, el val·lisoletà va voler fer-li un important recordatori a l'artista i al responsable de la seva gira. “En el contracte es recollia que, en cas de malaltia o accident de l'artista, el titular es veuria obligat a reemborsar al promotor la quantitat abonada fins a la data”.

No obstant això, i després de moltes insistències, Roberto no va aconseguir que Isabel Pantoja li retornés els diners. Per aquest motiu, no s'ho va pensar dues vegades a l'hora d'acudir davant la justícia per reclamar aquesta quantitat a través d'“una demanda de procediment ordinari”.

En ella, segons el programa de Gema López, es reclamen “els 200.000 euros del caixet i una sèrie de despeses adquirides pel concert”. Entre les quals es troben “el lloguer de cadires, campanyes de publicitat, costos de producció i hotels”.

En total, la xifra ascendeix fins als 310.667,93 euros. A més, li demana també els “interessos generats des de la interposició de la demanda i les costes del judici”. En cas de no abonar aquesta quantitat, tant Isabel Pantoja com el promotor canari podrien ser acusats de “banda criminal”.

Per la seva banda, Roberto Martín ha assegurat que a ell li consta que amb els 200.000 euros, “el promotor de la gira va pagar a Hisenda”. “Van signar un acord amb l'Agència Tributària per saldar aquest deute milionari de la cantant”, ha afegit.