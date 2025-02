La inesperada confessió d'Amor Romeira sobre la seva amiga Anabel Pantoja: 'Jo també'

Amor Romeira va tornar el passat cap de setmana a Fiesta i va revelar una informació inesperada sobre Anabel Pantoja: hi ha una gran preocupació per ella. Tot l'entorn de la influencer s'ha bolcat amb Anabel i comprenen com ha de sentir-se després de la investigació per les lesions d'Alma. "Jo també tinc un nebot petit i se'm trenca l'ànima", va apuntar Amor posant-se en la pell de la influencer.

A més, la col·laboradora també va voler compartir que l'únic que li importa en aquests moments a la sevillana és la salut de la seva filla. Com bé va destacar Emma García, la nena és a casa amb els seus pares, no obstant això, la investigació continua endavant.

Amor Romeira comparteix una última hora sobre Anabel Pantoja

Després de molt de temps sense trepitjar el plató de Fiesta, Amor Romeira tornava al programa coincidint amb el pitjor moment per a Anabel Pantoja. La canària ha estat un dels grans suports amb els quals la influencer ha comptat des que Alma va ser ingressada a l'hospital. Ara que la petita ha rebut l'alta, Amor continua donant-li suport després de la investigació per les lesions que va presentar el nadó després del seu ingrés.

Romeira va relatar com va rebre ella la investigació del Tribunal Superior de Justícia i va compartir una confessió inesperada sobre Anabel: hi ha una gran preocupació per ella. La col·laboradora va explicar que tot és un autèntic malson i que l'andalusa ho està passant francament malament. "Jo també tinc un nebot petit i se'm trenca l'ànima", va dir Amor posant-se en la pell d'Anabel i sentint la seva impotència.

Des que es va filtrar la notícia, la cosina de Kiko Rivera es troba totalment desbordada. Si bé el seu entorn incideix i insisteix a recordar que es tracta d'un protocol rutinari, el cert és que hi ha una investigació en curs. "El protocol és per a tothom, i ella no és ni més ni menys que ningú, és normal que s'activi", va comentar Amor.

No obstant això, el que més dolor li provoca a Anabel i a Romeira és la imatge que s'està generant d'ella i de David. "Aquestes acusacions de maltractament infantil a Anabel em semblen desbaratades", va afegir.

Amor Romeira surt en defensa d'Anabel Pantoja

L'entorn proper a Anabel Pantoja ha tancat files al voltant de la influencer i de la seva parella, David. Tots estan patint aquesta situació i no han deixat perdre l'oportunitat per sortir en la seva defensa. Amor ha estat, juntament amb Belén Esteban, qui més afectada s'ha deixat veure en un plató de televisió.

La canària va confessar viure-ho tot "d'una manera molt dura" i no trobar-se especialment bé amb la situació d'Anabel. Per a Romeira, l'amistat està per sobre de tot i pensa estar al costat d'ella tant en els bons com en els mals moments. I aquest és, precisament, un dels pitjors moments per a la sevillana després de l'ingrés hospitalari de la seva filla.

D'aquí que Amor hagi decidit romandre al seu costat i defensar-la dels que encara dubten d'ella. "Em genera molta impotència i ràbia el fet que es continuïn ficant més coses, qüestionant si parla o no", va assenyalar.

La col·laboradora ha volgut incidir en com les especulacions podrien passar-li factura a nivell laboral tant a Anabel com a David. Tots dos treballen de cara al públic i la filtració de la notícia ha generat un gran enrenou mediàtic.

Malgrat tot, Amor ha revelat que l'únic que li importa a la sevillana en aquests moments és la salut d'Alma. I advertia que, en quant Anabel es trobi bé, prendrà les mesures pertinents.