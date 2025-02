Joaquín Sánchez i Susana Saborido decideixen confirmar-ho tot: 'Moments màgics'

Joaquín Sánchez i la seva dona, Susana Saborido, porten un quart de segle junts, una unió de la qual van néixer Salma i Daniela, les seves dues filles. Ara, gairebé dos anys després de la retirada de l'exfutbolista, la família completa protagonitza un reality que actualment emet Antena 3. Al llarg de la gravació d'aquest, el gadità i la seva dona reconeixen haver viscut "moments màgics que moltes vegades a casa no ocorrien".

Sánchez, en l'actualitat conseller d'Administració del Real Betis, s'ha embarcat en una aventura que l'ha portat a l'altre costat de l'Atlàntic, en concret als Estats Units. El Capitán en América mostra el viatge que, amb la seva dona i les seves filles, ha fet en caravana per diferents enclavaments nord-americans.

Després de penjar definitivament les botes, Joaquín ha viscut noves experiències amb la seva família que fins aleshores no imaginava. "He guanyat molt amb les meves filles", ha desvelat l'andalús, reconeixent que en haver passat més temps junts, Daniela i Salma s'han obert molt més a ell.

El veritable motiu pel qual Joaquín va acceptar realitzar el reality

Per a Joaquín, la seva família és el seu pilar fonamental. No obstant això, la seva exitosa trajectòria professional li ha impedit, sovint, passar tot el temps que hauria volgut amb les seves filles. Ha estat ara, durant el recorregut realitzat amb elles pels Estats Units, quan ha pogut viure moments que tant trobava a faltar.

De fet, un dels motius pels quals Joaquín es va embarcar en aquesta aventura per l'oest dels Estats Units era recuperar la confiança amb les seves filles. "He intentat sempre estar a prop de les meves filles", explicava l'exfutbolista en una recent entrevista.

"Però sé que en moltes coses he fallat, segur; podria haver fet moltes coses millor", reconeixia Sánchez. "M'agradaria que les meves filles s'acostessin una mica més en moltes coses", deixava caure. Un desig que gràcies al seu periple per Amèrica sembla haver vist complert.

Susana Saborido, per la seva banda, admetia que durant la gravació del reality es va adonar que el seu marit i les seves filles són més “jartibles”, més pesats, del que pensava.

Prova de les emocionants experiències que van viure els quatre en la seva aventura americana va ser la segona boda de la parella, aquesta vegada a Las Vegas. Un enllaç del qual Susana destaca el moment en què tots van acabar plorant, "fins i tot les nenes".

Joaquín i la seva dona han viscut en el reality moments inoblidables amb Salma i Daniela

Joaquín explicava que es va afartar de plorar en una cerimònia que qualificava de "molt emotiva, meravellosa". I va afegir: "Quan veus entrar la teva dona tan bonica, vestida de blanc, i tu estàs allà amb Elvis Presley tocant-te la guitarra… "

Cal recordar que Sánchez i la seva dona es van casar per primera vegada el 2005 en una multitudinària boda en la qual, segons ell, no coneixien la meitat de la gent. De fet, el nuvi va haver de sortir escortat per la policia.

Una celebració que va deixar un sentiment agredolç en la parella del que havia de ser un dels dies més feliços de la seva vida. Ara, dues dècades després, Susana i Joaquín repetien experiència, aquesta vegada acompanyats de les seves dues filles.