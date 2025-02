Nou i inesperat cop per a Anabel Pantoja i David Rodríguez: 'Em sembla...'

Anabel Pantoja i la seva parella David Rodríguez són investigats com a "presumptes responsables d'un delicte de maltractament infantil" a la seva filla Alma. Un titular després del qual la neboda d'Isabel Pantoja reaccionava ràpidament amb un comunicat que pocs minuts després es girava en contra seva. Kiko Matamoros valorava la decisió d'Anabel de publicar un vídeo al seu perfil d'Instagram: "Em sembla molt desafortunada aquesta intervenció d'Anabel", començava dient el col·laborador.

El marit de Marta López, que va estudiar Dret, enumerava els motius pels quals havia arribat a aquesta conclusió. "Entra en perfecta contradicció amb la postura que fins ara havien mantingut".

Kiko Matamoros sentencia el comunicat d'Anabel a través de les seves xarxes socials

D'altra banda, explicava que, segons ell, "el més encertat hauria estat una nota de premsa" per part de persones que poguessin explicar "tècnicament la posició en què es troben". El col·laborador de Ni que fuéramos qualificava de "diatriba" la decisió d'Anabel de, ara, donar explicacions. D'altra banda, Matamoros va voler deixar clar que la parella, amb la seva actitud, ha demostrat que "es contradiu de principi a fi".

La cosina de Kiko Rivera començava reconeixent que per a ella no era agradable haver de realitzar el vídeo. Segons ella, semblava com si hagués de justificar-se d'alguna cosa que, en realitat, no ha succeït.

"Se m'ha ofert fer un comunicat a través del meu advocat, del meu representant, però he dit que no", defensava Anabel. Una postura que criticava durament Matamoros per a qui el millor hauria estat que ho aclarís algú especialitzat amb els tecnicismes que haguessin estat necessaris.

L'equip legal d'Anabel confirma que "no ha passat res"

El cert és que un dia després de saltar aquesta informació i de les justificacions d'Anabel, l'equip legal de la neboda d'Isabel Pantoja prenia finalment la paraula. Les advocades Mercedes Ruiz-Rico i Irene Sorribas es mostraven taxatives en afirmar que, malgrat tot el publicat als mitjans, "la realitat és que no ha passat res".

A continuació, les citades advocades explicaven per què el jutge va cridar a declarar la col·laboradora i el fisioterapeuta. "S'ha obert un protocol, com s'ha d'obrir, perquè són procediments que es marquen per a la defensa del menor". Protocol que implica la declaració dels pares del nadó, "però en cap cas hi ha sospita de cap mena de maltractament infantil ni res semblant".

Mentre la petita Alma romania ingressada a l'Hospital Materno Infantil de Gran Canària, Anabel Pantoja i la seva parella van ser citats a declarar el passat 22 de gener. En un primer moment, es va especular que la col·laboradora de televisió podria haver interposat accions legals contra algun mitjà. Finalment, s'ha aclarit que la raó era una altra ben diferent.