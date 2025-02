Omar Suárez destapa el que va succeir amb David Rodríguez i Anabel Pantoja al jutjat

Omar Suárez acaba de donar una informació a Fiesta que ha deixat tothom sense paraules. Ell i tot l'equip han destapat el que ha succeït amb David Rodríguez i Anabel Pantoja al jutjat al qual van acudir a declarar. Sí, per la investigació a la qual estan sent sotmesos per presumpte maltractament amb la seva filla.

En concret, s'han revelat les primeres imatges de la parella sortint del citat lloc. I les mateixes no han deixat lloc a dubtes: la situació va ser realment complicada.

Omar Suárez mostra les imatges exclusives de David Rodríguez i Anabel Pantoja al jutjat

Fiesta ha sorprès la seva audiència en revelar detalls inèdits sobre la recent compareixença judicial d'Anabel Pantoja i la seva parella, David Rodríguez. Tots dos estan sent investigats per un presumpte cas de maltractament infantil relacionat amb la seva filla, Alma.

La investigació es va iniciar després que l'Hospital Materno Infantil de Las Palmas emetés un informe alertant sobre possibles lesions en la petita. Els pares d'aquesta van ser citats a declarar el 27 de gener, però no han estat detinguts ni s'han imposat mesures cautelars en contra seva. En un comunicat a les xarxes socials, Anabel va afirmar que la seva filla està "sana i feliç" a casa i que tots dos estan col·laborant plenament amb la justícia per aclarir els fets.

El periodista Omar Suárez, juntament amb l'equip del programa, ha compartit avui imatges exclusives de la parella sortint del jutjat. D'aquesta manera, ha ofert una visió més propera d'aquest delicat assumpte.

Sobre les mateixes, la presentadora, Emma García, ha donat més detalls. Així, ha explicat: "Anabel va estar quatre hores dins del jutjat i David, dues. En les imatges, ell surt primer, mossegant-se les ungles, i ella el segueix, portant ulleres de sol".

Unes escenes que reflecteixen la tensió i l'estrès que tots dos estaven experimentant enmig d'aquesta situació. I és que és realment dura.

El debat al plató sobre la relació de la parella

Les imatges han generat un intens debat entre els col·laboradors de Fiesta. Alguns han interpretat la distància entre els pares d'Alma en sortir del jutjat com un indici de possible tensió entre ells.

No obstant això, Omar ha aportat una perspectiva diferent: "Aquest allunyament pot deure's al fet que Anabel es va adonar que algú l'estava gravant. O potser ella es va quedar enrere perquè en aquell moment va rebre una trucada, perquè se la veu al telèfon".

Aquestes observacions suggereixen que les aparences poden ser enganyoses. I també que és prematur treure conclusions sobre l'estat de la relació entre David Rodríguez i la influencer. Això sí, el que està clar és que aquests petits detalls vistos criden l'atenció.