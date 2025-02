Charo Reina es sincera i diu el que molts pensen d'Anabel Pantoja: ‘És una…’

La investigació a la qual està sent sotmesa Anabel Pantoja i el seu xicot, David Rodríguez, per presumpte maltractament infantil continua portant cua. I una nova figura famosa ha donat el seu punt de vista sobre l'assumpte i ha dit el que molts pensen sobre la influencer. Es tracta de Charo Reina, que va tenir fa anys una estreta relació amb ella per l'amistat que tenia amb la seva tia, Isabel Pantoja.

La cantant i actriu ha estat molt taxativa al respecte. Ha deixat clar que opina d'Anabel que “és una gran mare, perquè fa temps que ho desitja”.

Charo Reina diu el que molts pensen d'Anabel Pantoja

Anabel Pantoja i el seu xicot estan en el punt de mira des que es va destapar que tots dos són investigats després de l'ingrés hospitalari de la seva filla, Alma. El cas segueix el seu curs, han anat a declarar i s'està a l'espera de noves informacions al respecte.

La citada situació ha generat una onada de reaccions. Una de les últimes veus que ha sortit en defensa de la influencer és Charo Reina. Aquesta ha tingut la sinceritat de dir el que moltes altres persones pensen de la jove.

Durant la seva assistència als Premis Carmen, l'actriu ha estat preguntada sobre la situació legal que enfronta la neboda d'Isabel Pantoja. I ella, coneguda per la seva franquesa, no ha dubtat a manifestar la seva confiança en la innocència d'aquella.

En concret, ha exposat: “Nosaltres no tenim una relació estreta des de fa molts anys, per desgràcia. Però aquestes dues mans les poso al foc per l'Anabel”.

A la qual cosa ha afegit: “És una gran mare, perquè fa molt de temps que ho desitja. Sé que és incapaç de res d'això”.

De la mateixa manera, ha volgut aprofitar l'oportunitat per enviar-li una mostra de suport a la influencer. Així, ha dit: “Tot el meu suport i afecte tant a l'Anabel com al seu marit, a la seva mare i a tota la família”.

La investigació contra Anabel Pantoja i David Rodríguez

Actualment, la investigació segueix el seu curs en l'àmbit judicial. El Jutjat d'Instrucció Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha traslladat la causa al partit judicial de San Bartolomé de Tirajana. Fins al moment, no s'han imposat mesures cautelars ni sobre la situació personal dels investigats, ni sobre la tutela de la menor.

La investigació es manté amb caràcter reservat. I s'espera que en les pròximes setmanes s'obtinguin més detalls sobre el cas.

És important destacar que, en situacions com aquesta, les autoritats activen protocols de protecció infantil davant determinades situacions amb menors. Això no implica necessàriament culpabilitat per part dels pares, sinó que forma part de les mesures preventives per garantir el benestar del menor. L'entorn familiar ha assenyalat que es tracta d'un procediment ordinari i que confien que tot es resoldrà favorablement.

La situació que enfronta Anabel Pantoja i la seva parella és, sens dubte, delicada i ha generat una gran atenció mediàtica. No obstant això, el suport de figures com Charo Reina i Belén Esteban mostra la confiança que molts tenen en la innocència de la influencer.

Mentre la justícia executa la seva tasca, és fonamental recordar la presumpció d'innocència. I esperar que s'aclareixin els fets, sempre prioritzant el benestar de la petita Alma.