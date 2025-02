La increïble reacció del nuvi de Miguel Frigenti en veure el seu petó amb Óscar Landa

Núa, el nuvi de Miguel Frigenti, ha deixat tothom sense paraules amb la inesperada reacció que ha tingut en veure el petó de la seva parella i Òscar Landa. "El veig feliç i content", ha assegurat durant l'últim debat de GH Dúo.

Des del primer moment, la connexió entre aquests dos concursants dins de la casa de Guadalix de la Sierra ha estat innegable. Tant és així que, el que va començar sent una simple complicitat, ha acabat fregant el flirteig.

Una situació que, com era d'esperar, no ha passat per res desapercebuda per a Núa, el nuvi de Miguel Frigenti. No obstant això, el jove s'ha mostrat comprensiu en tot moment, mantenint una actitud relaxada i sense rastre de gelosia.

Ara, el col·laborador de televisió i el seu company d'edició, Òscar Landa, han fet un pas més enllà. Aquest diumenge, 2 de febrer, Ion Aramendi ha sorprès l'audiència de Telecinco en compartir amb ells un vídeo d'allò més revelador.

L'episodi va tenir lloc durant l'última prova setmanal. En ella, Miguel Frigenti i el basc van sorprendre l'audiència amb un petó improvisat. Gest al qual Núa no ha tingut cap problema a reaccionar en directe.

El nuvi de Miguel Frigenti reacciona a les imatges del seu petó amb Òscar Landa

L'actual nuvi de Miguel Frigenti no ha pogut parar de somriure en veure les imatges del col·laborador de televisió i Òscar Landa fent-se un petó durant la prova setmanal. Gest amb el qual ha deixat clar que no li preocupa per res aquest acostament entre ells.

A més, i per deixar més que clara la seva postura, Núa ha assegurat que no li preocupa perquè tan sols "és una prova". "El veig feliç i content i està brillant", ha afegit a continuació.

"És una prova, veig el 24 hores… Veig afecte i sé que Miguel li té molt d'afecte a Òscar, però no hi ha res més. Es porten molt bé i s'estimen, a més de donar-se suport l'un a l'altre".

Com era d'esperar, aquest vídeo no ha passat per res desapercebut entre els usuaris de les xarxes socials. Tant és així que desenes d'ells han volgut compartir la seva opinió amb la resta d'internautes:

"Quin fàstic, a ningú li interessa aquest espectacle. Òscar no es mereix això, haurien de donar un toc d'atenció a Frigenti. És repulsiu que es passi cada vegada que pot… A Òscar se'l veu incòmode… Pobre Òscar, això no està pagat".

En canvi, altres usuaris consideren que tant Miguel Frigenti com Òscar Landa estan fent una gran tasca com a concursants de GH Dúo. "Quina meravella, com mouen la casa i ens diverteixen… No com els mobles", ha assegurat un altre usuari de X.