Traït, Joan Laporta i Deco incompleixen la seva promesa: Es perd el Mallorca-Barça
L'inici de LaLiga obliga Flick a replantejar el seu onze inicial per la situació actual del club
Aquest mateix cap de setmana comença una nova edició de LaLiga i el FC Barcelona arriba amb l’objectiu de tornar a conquerir el títol que va aixecar la temporada passada. Hansi Flick, conscient de l’exigència del calendari, sap que començar amb bon peu és fonamental per marcar el rumb des del primer moment. I, per això, el Mallorca-Barça programat per a aquest dissabte a Son Moix es presenta com la primera gran prova de foc per a l’equip català.
La idea del tècnic alemany és clara: anar a per els tres punts amb un plantejament ambiciós i un onze competitiu. Tanmateix, els seus plans s’han vist alterats per un contratemps d’última hora provocat per les promeses de Joan Laporta i Deco. En concret, resulta que un jugador clau per a Flick no podrà ser inscrit i es perdrà el Mallorca-Barça.
La promesa incomplerta de Joan Laporta
Durant tot l’estiu, Joan Laporta i Deco van transmetre a l’afició i al vestidor un missatge de tranquil·litat. Segons les seves paraules no hi hauria problemes amb les inscripcions i tots els fitxatges estarien disponibles des de la primera jornada. Però la realitat ha tornat a colpejar el Barça, obligant Flick a prendre decisions incòmodes.
En aquest mercat estival, el club va incorporar Marcus Rashford, Roony Bardghji i Joan García. La prioritat ara mateix és inscriure el porter, ja que és l’únic disponible per la lesió de Ter Stegen. Per la seva banda, Bardghji, com que té fitxa del filial, podrà ser alineat sense dificultat.
Marcus Rashford, el gran perjudicat per les promeses de Joan Laporta i Deco
El gran damnificat d’aquesta situació és Marcus Rashford. La seva inscripció ha quedat en suspens i tot indica que no podrà debutar contra el Mallorca. Joan Laporta i Deco han decidit sacrificar el seu registre per donar entrada a Joan García i garantir la presència d’un porter titular.
La baixa de Marcus Rashford se suma a la lesió de Robert Lewandowski, cosa que deixa Flick sense dues de les seves referències ofensives. Davant aquest panorama, el tècnic apostarà per un trident format per Ferran Torres, Raphinha i Lamine Yamal. Un front d’atac jove, amb talent, però sense l’experiència ni la capacitat golejadora que aportaria el davanter anglès.
Aquest episodi amb Marcus Rashford recorda altres temporades en què el Barça ha arribat a l’inici de lliga amb inscripcions pendents. Les limitacions econòmiques i l’estricte control de LaLiga han convertit cada mercat en una cursa contrarellotge per a Joan Laporta i Deco. Tot i les promeses d’estabilitat, el club torna a ensopegar amb la mateixa pedra.
