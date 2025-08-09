Marcus Rashford no continuarà al Barça: Deco pagarà al PSG per un extrem millor
Deco té entre cella i cella una operació interessant
Marcus Rashford ha estat, finalment, l'extrem escollit per reforçar la parcel·la ofensiva del Barça per a aquesta nova temporada. Després dels fitxatges fallits de Nico Williams, Luis Díaz o Rafael Leao, l'anglès ha arribat al Camp Nou en condició de cedit. Rashford arriba del United en préstec, però amb una opció de compra de 30 milions.
Marcus Rashford té una fitxa altíssima al Manchester United: el Barça pagarà el 70% i el 30% restant queda pendent del que passi el proper estiu. Si el club català decideix no executar la clàusula de compra, haurà de pagar el 30% restant del salari del davanter. Deco va signar aquesta clàusula: si no executa el seu fitxatge, el Barça s'haurà de fer càrrec de la totalitat del salari d'aquesta temporada.
Excepte gran rendiment del britànic, fa la sensació que Marcus Rashford ha aterrat per ser un 'pegat' momentani. A més, ha transcendit el gran interès de Deco en un jugador del PSG que Luis Enrique ha declarat transferible. Parlem de Bradley Barcola, el jove extrem francès ha perdut la titularitat al conjunt parisenc i no descarta sortir.
Bradley Barcola deixa KO Marcus Rashford
Si Marcus Rashford no convenç, Deco ja té controlat un davanter del PSG amb gran futur i projecció, i amb un salari d'acord amb l'economia culer: Bradley Barcola. El jugador vol recalar al Barça i jugar al costat de Lamine Yamal, i compleix amb els requisits que demana Hansi Flick. Barcola és un extrem vertical, amb bon joc associatiu i desequilibri, característiques i qualitats que el fan un extrem molt apetible.
Bradley Barcola: operació prevista per al 2026
Joan Laporta ja visualitza les eleccions a la presidència del Barça que tindran lloc el proper any on tornarà a presentar la seva candidatura. Per afiançar el seu projecte pensa en una figura mundial i un dels noms que sona amb força és l'extrem del PSG, Bradley Barcola. En l'última temporada ha aconseguit anotar 21 gols i repartir tantes assistències en 64 partits oficials.
Bradley Barcola s'ha proclamat campió de la Champions i subcampió del recent Mundial de Clubs disputat a Miami. Si el francès acaba aterrant al Camp Nou, el damnificat serà Marcus Rashford. Caldrà veure el rendiment del britànic aquesta temporada, però la seva alta fitxa no juga a favor de la seva continuïtat més enllà de juny de 2026.
