Traicionado, Joan Laporta y Deco incumplen su promesa: Se pierde el Mallorca-Barça

Este mismo fin de semana comienza una nueva edición de LaLiga y el FC Barcelona llega con el objetivo de volver a conquistar el título que levantó la temporada pasada. Hansi Flick, consciente de la exigencia del calendario, sabe que empezar con buen pie es fundamental para marcar el rumbo desde el primer momento. Y, por eso, el Mallorca-Barça programado para este sábado en Son Moix se presenta como la primera gran prueba de fuego para el equipo catalán.

La idea del técnico alemán es clara: ir a por los tres puntos con un planteamiento ambicioso y un once competitivo. Sin embargo, sus planes se han visto alterados por un contratiempo de última hora provocado por las promesas de Joan Laporta y Deco. En concreto, resulta que un jugador clave para Flick no podrá ser inscrito y se perderá el Mallorca-Barça.

La promesa incumplida de Joan Laporta

Durante todo el verano, Joan Laporta y Deco transmitieron a la afición y al vestuario un mensaje de tranquilidad. Según sus palabras no habría problemas con las inscripciones y todos los fichajes estarían disponibles desde la primera jornada. Pero la realidad ha vuelto a golpear al Barça, obligando a Flick a tomar decisiones incómodas.

En este mercado estival, el club incorporó a Marcus Rashford, Roony Bardghji y Joan García. La prioridad ahora mismo es inscribir al portero, ya que es el único disponible por la lesión de Ter Stegen. Por su parte, Bardghji, al contar con ficha del filial, podrá ser alineado sin dificultad.

Marcus Rashford, el gran perjudicado por las promesas de Joan Laporta y Deco

El gran damnificado de esta situación es Marcus Rashford. Su inscripción ha quedado en suspenso y todo indica que no podrá debutar contra el Mallorca. Joan Laporta y Deco han decidido sacrificar su registro para dar entrada a Joan García y garantizar la presencia de un guardameta titular.

La baja de Marcus Rashford se une a la lesión de Robert Lewandowski, lo que deja a Flick sin dos de sus referencias ofensivas. Ante este panorama, el técnico apostará por un tridente formado por Ferran Torres, Raphinha y Lamine Yamal. Un frente de ataque joven, con talento, pero sin la experiencia ni la pegada que aportaría el delantero inglés.

Este episodio con Marcus Rashford recuerda a otras temporadas en las que el Barça ha llegado al inicio liguero con inscripciones pendientes. Las limitaciones económicas y el estricto control de LaLiga han convertido cada mercado en una carrera contrarreloj para Joan Laporta y Deco. Pese a las promesas de estabilidad, el club vuelve a tropezar con la misma piedra.