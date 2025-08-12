Confirmat, doble canvi d'última hora al Mallorca-Barça: 'Ronald Araújo i...'
Hansi Flick medita un parell de canvis davant el Mallorca després del que s'ha vist al Gamper
Aquest cap de setmana comença de nou LaLiga, que arriba després de diverses setmanes d'espera en què s'han produït nombrosos moviments al mercat de fitxatges. En la seva estrena, el Barça s'enfrontarà al Mallorca en un encontre que promet ser vibrant des del primer moment. Un dels grans al·licients serà veure si Pablo Torre disposarà de minuts per enfrontar-se al seu exequip.
Ara bé, més enllà d'aquest detall, a pocs dies del partit, Hansi Flick encara té decisions importants per prendre. El tècnic alemany, després del que s'ha vist a la pretemporada, tenia una idea força clara de com afrontaria el partit contra el Mallorca. Tanmateix, després de la sortida inesperada d'Iñigo Martínez i el que s'ha vist al Gamper, Flick prepara dos canvis importants.
Màxima expectació pel Mallorca-Barça
Ja no queda ni una sola entrada per al debut del Barça, que es produirà a Son Moix aquest cap de setmana. L'aforament total del feu balear és de 26.000 seients i els abonats ompliran les grades. Amb més de 23.000 socis, només s'han posat a la venda unes 3.000 entrades que s'han venut en pocs dies.
El partit començarà a les 19.30 h d'aquest proper dissabte 16 d'agost i el Barça necessita la victòria per començar amb bon peu. Això sí, el club català haurà d'afanyar-se si vol arribar en les millors condicions, ja que només queden 4 dies per inscriure els nous fitxatges. Hansi Flick no vol ensurts.
Confirmat, doble canvi d'última hora al Mallorca-Barça
Per vèncer el Mallorca, Hansi Flick farà dues modificacions importants respecte a l'onze inicial de la temporada passada. La primera és obligada i ve donada per la sortida inesperada d'Iñigo Martínez. L'altra és una aposta personal del tècnic alemany per al primer partit de LaLiga.
Al centre de la defensa, Ronald Araújoformarà parella amb Pau Cubarsí. El charrúa ha guanyat pes per ser titular per davant de Christensen i Eric García, les altres dues opcions que gestiona Hansi Flick. La seva contundència pot ser clau per frenar Vedat Muriqi, la gran amenaça del Mallorca.
D'altra banda, el segon canvi que farà Hansi Flick afecta directament el centre del camp. I és que, després del que s'ha vist al Gamper, Fermín Lópezmereix ser titular. Amb Dani Olmo lesionat i Gavi esperant el seu torn, el doblet de Fermín contra el Como evidencia que està en estat de gràcia.
En conseqüència, l'onze que té més possibilitats de saltar a la gespa de Son Moix és el següent. Joan García; Koundé, Cubarsí, Ronald Araújo i Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Raphinha, Lamine i Ferran Torres. Hansi Flick va amb tot per aconseguir els primers tres punts de la temporada.
