Oficial, l’última víctima de Ter Stegen deixa sense equip Iñaki Peña: “Se’n va al...”
El futur d'Iñaki Peña es complica una mica més: el seu fitxatge cau per un motiu inesperat
La situació a la porteria del Barça és realment caòtica en aquests moments. Joan García sembla l’única certesa, però roman la incertesa respecte a Szczesny, Ter Stegen i Iñaki Peña. Si res no es torça, el pla del club és que el porter polonès sigui el suplent de l’ex de l’Espanyol.
Mentrestant, en un escenari ideal, Ter Stegen i Iñaki Peña haurien de fer les maletes, ja que no compten per a Hansi Flick. Tanmateix, el porter alemany acaba d’operar-se de l’esquena i no té intenció de moure’s. Iel que ha passat en les últimes hores amb l’alacantí és digne de les millors novel·les.
Iñaki Peña protagonitza 'Missió Impossible: Sortir del Barça'
Iñaki Peña no té lloc al Barça i s’ha vist relegat al quart porter de l’equip. Amb Joan García, Szczesny i Ter Stegen per davant, les seves opcions de jugar són pràcticament inexistents. El millor per a totes les parts seria una sortida immediata que li permeti tenir minuts.
Iñaki Peña ha despertat un gran interès de clubs com el Celta de Vigo, el València o el Como. Fins ara tot sembla normal, però a partir d’aquí els esdeveniments comencen a prendre formes insospitades. Per començar, l’opció del Celta va caure perquè el mateix Barça volia assegurar abans la inscripció de Joan García, cosa que va obligar el conjunt celeste a fitxar un altre porter.
Tanmateix, el cas més cridaner té a veure amb el que ha passat amb l’equip que dirigeix Cesc Fàbregas, el Como 1907. Els italians, que fa uns dies es van enfrontar al Barça al Gamper, tenien pràcticament tancat el traspàs d’Iñaki Peña. Però, de manera sorprenent, l’última víctima que es va cobrar Ter Stegen al Camp Nou, Arnau Tenas, s’ha colat a la festa.
Arnau Tenas se’n va al Como, Iñaki Peña haurà de seguir esperant
En les últimes hores, Arnau Tenas, porter del PSG i ex del Barça, ha irromput en escena. El català negocia directament el seu traspàs al Como, desplaçant Iñaki Peña dels plans de Cesc Fàbregas. La preferència del tècnic per Tenas ha estat clara des del primer moment que va aparèixer l’oportunitat i ha canviat el guió per complet.
Recordem que Arnau Tenas va deixar el Barça després de tota una vida a la Masia. Va marxar gratis al PSG l’estiu del 2023 després d’entendre que no podia competir amb Ter Stegen. Ara, sense lloc a l’elenc de Luis Enrique, se’n va al Como, obligant Iñaki Peña a buscar un nou destí.
