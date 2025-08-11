Joan García s'assabenta al Gamper, gran notícia: 'Jugarà al Como 1907, confirmat'
És qüestió de dies que el traspàs es faci oficial: Joan Garcia ja s'ha assabentat de la notícia
El FC Barcelona i el Como 1907 es van enfrontar ahir a la nit a l'Estadi Johan Cruyff amb motiu del Trofeu Joan Gamper. Els catalans es van imposar per un contundent 5-0, oferint a la seva afició un espectacle complet tant en atac com en defensa. La festa va ser total a la graderia, que va gaudir d'un Barça eficaç, sòlid i amb una posada en escena impecable.
L'allau ofensiu va ser una de les grans atraccions de la nit. Els gols van arribar amb fluïdesa i l'equip va mostrar una coordinació que il·lusiona de cara a la nova temporada. Tanmateix, també hi va haver espai per valorar la seguretat a la porteria, on Joan García va signar una estrena més que convincent.
Joan García, el titular del FC Barcelona
El jove porter ha aterrat al vestidor culer amb la intenció de ser titular des del primer dia. Hansi Flick li ha donat aquesta confiança, i Joan García ha respost amb sobrietat i reflexos sota els pals. A la banqueta, com a alternatives, hi haurà Szczesny i Ter Stegen, preparats per aportar experiència i qualitat quan sigui necessari.
El polonès Szczesny acaba de renovar el seu contracte, assegurant la seva continuïtat en el projecte. Ter Stegen, després del seu emotiu discurs abans del partit, també sembla decidit a continuar defensant la samarreta culer. En definitiva, tres porters per a una sola posició, i gràcies, ja que podrien ser quatre.
I és que el porter que no continuarà competint amb Joan García serà Iñaki Peña. El porter alacantí és la quarta opció en els plans de Flick i necessita sortir per tenir minuts. El seu destí, llevat de sorpresa, serà precisament el rival del Barça al Gamper: el Como 1907.
Iñaki Peña posarà rumb al Como 1907
El Trofeu Gamper va poder ser l'escenari ideal perquè ambdues directives es reunissin i avancessin en les negociacions. A més, les paraules de Cesc Fàbregas, tècnic de l'equip italià, fan veure que totes les parts estan encantades amb l'operació. Iñaki Peña sembla estar lluny del Barça, però a prop del Como 1907.
Cesc no va amagar el seu interès per Iñaki Peña. "Si hi ha una oportunitat de mercat, ja es veurà, tots els grans jugadors són benvinguts", va declarar amb un somriure. Les seves paraules deixen entreveure que la incorporació de l'alacantí és una possibilitat molt real.
Tot apunta que el fitxatge es tancarà en qüestió de dies. Cesc sap que reforçar la porteria és una prioritat i veu en Iñaki Peña una opció de garanties. Al Barça, la sortida deixarà a Joan García amb un competidor menys en la seva lluita per consolidar-se com a amo de la porteria.
Així, el Trofeu Gamper no només va deixar gols i bon joc, sinó també moviments importants en la planificació esportiva. Joan García celebra el seu gran debut i, de passada, rep la notícia que un dels seus rivals directes se'n va. Un inici de temporada perfecte per a ell i per a un Barça que comença amb força.
