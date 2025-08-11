Logo e-noticies.cat
Dos homes en primer pla, un d’ells sosté un micròfon i el fons té un degradat blau i vermell.
Laporta l'hi comunica a Flick després del Gamper | Camara Europa Press, E-Noticies
FUTBOL

Joan Laporta va anar a buscar Hansi Flick després del Barça-Como: «Míster, hi ha un problema»

L'FC Barcelona goleja el Como, però Joan Laporta rep una notícia inesperada

per

Miguel Rueda

Anit, el FC Barcelona va disputar el Trofeu Joan Gamper davant el Como en el que va ser la presentació oficial de l'equip davant la seva gent. Joan Laporta va seguir l'encontre des de la llotja, atent a cada detall i gaudint de l'ambient. I la veritat és que la nit al Johan Cruyff va ser una festa per a l'afició culer.

Jugadors d’un equip de futbol posen junts al camp amb el seu uniforme blau i vermell al costat d’una mascota groga i un cartell que diu La Festa del Gamper

El Barça es va endur el Gamper davant el Como | Camara Europa Press

Abans del xiulet inicial, Ter Stegen va prendre la paraula per adreçar-se a l'afició. El porter alemany, capità de l'equip, va aprofitar per reconciliar-se amb un sector de la graderia que li havia mostrat certes crítiques després del que ha passat les últimes setmanes. Les seves paraules van ser rebudes amb aplaudiments i una ovació generalitzada, tot i que hi ha alguns que encara no li ho perdonen.

En l'àmbit esportiu, la nit va ser perfecta per a Hansi Flick i els seus homes. El Barça es va imposar per un contundent 5-0 davant un Como que poc va poder fer per frenar l'allau ofensiva. L'alineació inicial va ser molt competitiva i va deixar clar que el tècnic alemany vol un equip intens des del primer dia.

Fermín López va tornar a ser protagonista amb un doblet que confirma la seva candidatura a la titularitat. Marcus Rashford, acabat d'arribar, va mostrar una adaptació sorprenentment ràpida i va aportar velocitat i gol. Lamine Yamal, com ja és costum, va deixar detalls de la seva enorme qualitat.

Un futbolista del Barcelona i un home amb vestit sostenen junts un trofeu en forma d’estrella davant d’un fons amb el logotip de La Festa del Gamper.

Fermín es va endur l’MVP del Gamper | Camara @FCBarcelona_es

Tanmateix, entre l'eufòria i les abraçades per la golejada, una notícia va enterbolir la celebració. Segons va avançar RAC 1 aprofitant la celebració del Trofeu Gamper,  el retorn al Camp Nou podria endarrerir-se encara més del que es preveia. El pla inicial de tornar a mitjans de setembre, a la quarta jornada de LaLiga, ara sembla complicat.

Joan Laporta avisa Hansi Flick: la veritat sobre el Camp Nou

El motiu és seriós i afecta directament la imatge i la planificació del club; Joan Laporta i Hansi Flick ja ho saben. Les obres de renovació del Spotify Camp Nou han estat inspeccionades per l'ECA (European Clubs Association). L'informe va detectar més de 200 deficiències en la primera fase de la remodelació.

Aquests problemes s'han de resoldre abans de sol·licitar les llicències necessàries per reobrir l'estadi al públic. El marge de temps és molt reduït, i els tècnics del club treballen contrarellotge per complir amb els requisits. Tot i així, tot apunta que no hi haurà miracles i el retorn al Camp Nou s'endarrerirà.

Per a Joan Laporta, la notícia va ser un gerro d'aigua freda. El president tenia marcada en vermell la data de reobertura com un símbol de la nova era. El fet de continuar sense Camp Nou suposa un cop a nivell institucional i econòmic.

Hansi Flick tampoc queda aliè a la situació. Tot i que al camp el seu equip funciona, sap que jugar en un estadi provisional no ofereix les mateixes condicions ni el mateix impuls anímic. Tot indica que el Barça i la seva afició hauran d'esperar uns quants mesos més per retrobar-se amb el seu temple: el renovat Camp Nou.

