Joan Laporta va anar a buscar Hansi Flick després del Barça-Como: «Míster, hi ha un problema»
L'FC Barcelona goleja el Como, però Joan Laporta rep una notícia inesperada
Anit, el FC Barcelona va disputar el Trofeu Joan Gamper davant el Como en el que va ser la presentació oficial de l'equip davant la seva gent. Joan Laporta va seguir l'encontre des de la llotja, atent a cada detall i gaudint de l'ambient. I la veritat és que la nit al Johan Cruyff va ser una festa per a l'afició culer.
Abans del xiulet inicial, Ter Stegen va prendre la paraula per adreçar-se a l'afició. El porter alemany, capità de l'equip, va aprofitar per reconciliar-se amb un sector de la graderia que li havia mostrat certes crítiques després del que ha passat les últimes setmanes. Les seves paraules van ser rebudes amb aplaudiments i una ovació generalitzada, tot i que hi ha alguns que encara no li ho perdonen.
En l'àmbit esportiu, la nit va ser perfecta per a Hansi Flick i els seus homes. El Barça es va imposar per un contundent 5-0 davant un Como que poc va poder fer per frenar l'allau ofensiva. L'alineació inicial va ser molt competitiva i va deixar clar que el tècnic alemany vol un equip intens des del primer dia.
Fermín López va tornar a ser protagonista amb un doblet que confirma la seva candidatura a la titularitat. Marcus Rashford, acabat d'arribar, va mostrar una adaptació sorprenentment ràpida i va aportar velocitat i gol. Lamine Yamal, com ja és costum, va deixar detalls de la seva enorme qualitat.
Tanmateix, entre l'eufòria i les abraçades per la golejada, una notícia va enterbolir la celebració. Segons va avançar RAC 1 aprofitant la celebració del Trofeu Gamper, el retorn al Camp Nou podria endarrerir-se encara més del que es preveia. El pla inicial de tornar a mitjans de setembre, a la quarta jornada de LaLiga, ara sembla complicat.
Joan Laporta avisa Hansi Flick: la veritat sobre el Camp Nou
El motiu és seriós i afecta directament la imatge i la planificació del club; Joan Laporta i Hansi Flick ja ho saben. Les obres de renovació del Spotify Camp Nou han estat inspeccionades per l'ECA (European Clubs Association). L'informe va detectar més de 200 deficiències en la primera fase de la remodelació.
Aquests problemes s'han de resoldre abans de sol·licitar les llicències necessàries per reobrir l'estadi al públic. El marge de temps és molt reduït, i els tècnics del club treballen contrarellotge per complir amb els requisits. Tot i així, tot apunta que no hi haurà miracles i el retorn al Camp Nou s'endarrerirà.
Per a Joan Laporta, la notícia va ser un gerro d'aigua freda. El president tenia marcada en vermell la data de reobertura com un símbol de la nova era. El fet de continuar sense Camp Nou suposa un cop a nivell institucional i econòmic.
Hansi Flick tampoc queda aliè a la situació. Tot i que al camp el seu equip funciona, sap que jugar en un estadi provisional no ofereix les mateixes condicions ni el mateix impuls anímic. Tot indica que el Barça i la seva afició hauran d'esperar uns quants mesos més per retrobar-se amb el seu temple: el renovat Camp Nou.
