Oficial, Thiago Pitarch no és l’únic fitxatge sorpresa: 'Florentino Pérez té 95M€...'
Florentino Pérez prepara un altre fitxatge sorpresa, a més de l’ascens del jove crack de Fuenlabrada Thiago Pitarch
Florentino Pérez sap que s'acosta l'inici de LaLiga EA Sports i, per tant, el tancament del mercat de fitxatges, per la qual cosa vol aprofitar per tancar les últimes incorporacions. Thiago Pitarch, jove futbolista de la pedrera madridista, té moltes opcions de quedar-se al primer equip, però Florentino Pérez prepara un altre fitxatge sorpresa per acabar de tancar el projecte madridista. Xabi Alonso ja ha donat el vistiplau a un fitxatge valorat en 95 milions d'euros que suposarà una bomba per al mercat de fitxatges: Thiago Pitarch no estarà sol.
A Madrid tothom parla meravelles del jove talent de Fuenlabrada Thiago Pitarch, que ha debutat en partit amistós amb el Real Madrid i que era al Juvenil B. Tot i tenir només 18 anys, Thiago Pitarch està cridat a ser important sota la direcció de Xabi Alonso, sobretot ara que hi ha baixes al centre del camp.
Thiago Pitarch recorda molt a Fermín López, jugador del FC Barcelona, i ha enamorat Xabi Alonso. De fet, Florentino Pérez vol renovar Pitarch, que també és un dels nens mimats d'Álvaro Arbeloa, entrenador del filial madridista. Thiago Pitarch és, sens dubte, una de les últimes grans estrelles de 'La Fábrica', però Florentino Pérez vol acompanyar el de Fuenlabrada amb un nou fitxatge estrella valorat en 95M€.
Oficial, Thiago Pitarch no és l’únic fitxatge sorpresa: 'Florentino Pérez té 95M€...'
Thiago Pitarch, format en pedreres com la del Getafe, Atlètic de Madrid o Leganés, és l'última gran perla madridista que ha fet el salt al primer equip. Thiago Pitarch segueix els passos de Gonzalo, que acaba de renovar amb el Real Madrid i que formarà part de l'estructura del grup ocupant el rol anterior de Joselu. Florentino Pérez vol renovar Thiago Pitarch, però també vol acompanyar l'espanyol amb un nou fitxatge galàctic: la sorpresa costarà uns 95 milions d'euros, entre pitos i flautes.
A Madrid asseguren que Thiago Pitarch respon a un perfil que, fins ara, estava sent rastrejat al mercat de fitxatges pel Real Madrid d'Alonso. Després de la sortida de 'piloters' com Kroos o Modric, el Madrid necessitava creació de futbol i tot sembla indicar que Thiago Pitarch té el que Florentino Pérez i Xabi Alonso buscaven.
Thiago Pitarch brilla, però Florentino Pérez prepara 95 milions per convèncer un galàctic: "Quina sorpresa mundial..."
Tot i que Thiago Pitarch agrada molt a Madrid, Florentino Pérez vol acompanyar-lo d'una altra jove estrella taxada en 95 milions d'euros. El fitxatge en qüestió és el d'Erling Haaland, que podria arribar al Real Madrid durant el proper mercat de fitxatges d'estiu: Rodrygo és la clau de l'operació.
Si el Madrid accepta 65 milions d'euros per Rodrygo, Florentino Pérez sap que el Madrid tindria preferència a l'hora de fitxar Haaland: el millor soci per Thiago Pitarch.
Més notícies: