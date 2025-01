Toni Fernández calma Hansi Flick després del que ha passat al Barça: 'Míster, és...'

Toni Fernández, davanter del Barça format a les categories inferiors del club, va debutar en partit oficial amb el primer equip a la Copa del Rei i s'ha convertit en una solució. Hansi Flick, líder del Barça, continua sense poder comptar amb Dani Olmo i Pau Víctor, que no han estat inscrits a temps a LaLiga EA Sports i que no podran jugar. Malgrat la gran decepció que això suposa, Toni Fernández, de només 16 anys d'edat, ha arribat al Barça per quedar-se: ja tranquil·litza Hansi Flick, missatge clau.

Toni Fernández té només 16 anys, però aquells que el coneixen des que és aleví destaquen que és un dels grans elegits per brillar al Barça. De fet, Toni Fernández, que va debutar aquest passat dissabte a Barbastre (Copa del Rei), no va trigar ni cinc minuts a demostrar per què Hansi Flick li està donant oportunitats. A més, per si tot això no fos suficient, Toni Fernández va tenir una xerrada amb Hansi Flick després del partit, cosa que l'entrenador alemany va subratllar tenint en compte la situació actual.

Per talent i situació sobre el terreny de joc, Toni Fernández ho té tot per començar a gaudir de minuts com a suplent de Lamine Yamal, però això no és tot. El Barça, després del gran debut d'un Toni Fernández que va deixar detalls durant la pretemporada als Estats Units, no descarta que es converteixi en la gran aposta de Flick. Hansi Flick està molt afectat per les baixes de Dani Olmo i Pau Víctor, però Toni Fernández va parlar amb l'alemany i aquest va quedar molt convençut: " és el fitxatge de l'any".

Toni Fernández debuta a la Copa del Rei i ja tranquil·litza Hansi Flick, el fitxatge per part del Barça està tancat

El Barça va saldar la seva visita a Barbastre amb una victòria (0-4) sense complicacions, però el millor del partit, més enllà del nivell de Pablo Torre, va ser el debut de Toni Fernández. El davanter de Rubí, format a les categories inferiors del Barça, es va convertir en el segon jugador més jove de la història a debutar amb el club i va brillar com a revulsiu. Toni Fernández no va ser titular, però es va encarregar de llançar-li un missatge clar a Hansi Flick, qui ja dorm molt més tranquil després de conèixer el nivell i el caràcter de Fernández.

Toni Fernández només té 16 anys, però aquells que l'han seguit de prop asseguren que "està preparat per fer el salt al primer equip durant la pròxima temporada oficial". El Barça, com és evident, no vol córrer, però fonts del club asseguren que el rubinenc ha tombat la porta del primer equip i que, per tant, va de debò. Després del partit a Barbastre, Toni Fernández i Hansi Flick van xerrar i l'entrenador alemany del Barça va ser molt clar amb l'atacant del filial: té un lloc, és el fitxatge.

Toni Fernández calma Hansi Flick després del que ha passat al Barça: 'Míster, és...'

Toni Fernández és un futbolista de barri i de carrer, però gràcies a la Masia s'ha convertit en un autèntic privilegiat que combina el talent i la saviesa tàctica. Toni Fernández va xerrar amb Hansi Flick i, malgrat tenir 16 anys, li va deixar clar que està per pujar ja al primer conjunt culer, que aquest dimarts viatjarà a l'Aràbia. La resposta de Hansi Flick ha estat molt clara, encara que condicionada, com és evident, per les inscripcions fallides de Dani Olmo i Pau Víctor, que no podran tornar a jugar.

En aquest sentit, Hansi Flick confirma que el nou fitxatge del Barça és Toni Fernández, qui, llevat de gir radical, viatjarà amb el grup per disputar la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia. El Barça volia tenir paciència amb Toni Fernández, però aquesta ha desaparegut en el moment en què l'espanyol ha mostrat el seu desvergonyiment i el seu enorme talent, sobretot ofensiu.

El Barça ja confirma que Toni Fernández ha tranquil·litzat, i de quina manera, a Hansi Flick després del que ha passat amb les no inscripcions de Dani Olmo i de Pau Víctor. Hansi Flick patia per si es quedaria molt curt d'efectius ofensius, però l'arribada de Toni Fernández demostra que el Barça té fons d'armari gràcies a la Masia. Toni Fernández ja és la nova gran perla del Barça i Hansi Flick pot respirar molt més tranquil: és el fitxatge després del que ha passat amb Dani Olmo i Pau Víctor.