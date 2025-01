El Barça, liderat per Joan Laporta, ja coneix la resposta final per part de LaLiga EA Sports i RFEF, dues entitats que bloquejaran la inscripció del migcampista culer Dani Olmo. La resposta de LaLiga EA Sports davant el serial muntat amb la inscripció de Dani Olmo és molt clara: "el Barça no ha complert i no podrà registrar el jugador". El Barça esperava guanyar temps amb una mena de moratòria pactada, però la resposta de LaLiga EA Sports no ha estat favorable i, per tant, Dani Olmo no podrà jugar.

Ja ho explicàvem el passat 31 de desembre poc abans de les 22 hores de la nit a 'e-Notícies', però el Barça encara tenia esperances que la situació canviés. No ha acabat sent així: el Barça va lliurar a temps part dels documents que demanava LaLiga per inscriure a Dani Olmo, però una altra part ha arribat aquest 3 de gener. Amb tot això, la resposta de LaLiga, la qual ja coneix Joan Laporta, és molt clara: Dani Olmo no podrà tornar a jugar i ara podria abandonar el club totalment gratis.

El Barça no ha arribat a temps i no ha pogut inscriure a Dani Olmo i Pau Víctor a LaLiga EA Sports abans de les 24 hores del 31 de desembre. Les conseqüències del desastre a Can Barça són evidents: ni Dani Olmo ni Pau Víctor podran jugar en aquest segon tram de temporada oficial, de manera que ambdós quedaran lliures. El Barça ha intentat, fins a última hora d'aquest divendres, mitjançar amb LaLiga per obtenir una resposta favorable, però no ha estat així i el desastre ha quedat totalment consumat.

OFICIAL, gir radical amb Dani Olmo: Laporta ja rep la resposta final de LaLiga

La RFEF i LaLiga EA Sports han bloquejat les inscripcions de Dani Olmo i Pau Víctor i, per tant, el Barça només podrà recórrer a la justícia ordinària, que haurà de decidir. El Barça ja va intentar obtenir algunes cautelars acudint als jutjats Mercantil i d'Instrucció, però no la va obtenir i, per tant, ara tocarà lluitar amb la justícia ordinària. La resposta de LaLiga EA Sports, que ja ha estat comunicada a Can Barça, ha estat dràstica i clara: no es va lliurar el que tocava a temps i no s'inscriuran.

L'únic que podria fer canviar d'opinió a LaLiga de Javier Tebas és la decisió d'un jutge de la justícia ordinària, una cosa que té molt poques opcions de succeir. Al Barça eren optimistes, però les sensacions a aquesta hora del divendres són de derrota total i absoluta: Dani Olmo i Pau Víctor hauran d'estar 6 mesos sense jugar. Ara bé, ambdós jugadors tenen opcions per seguir jugant: Dani Olmo quedaria lliure per jugar en un altre club i Víctor podria fer el mateix, consensuant abans amb el Barça de Laporta.

Amb tot això, el Barça no podrà comptar amb Dani Olmo i Pau Víctor per al segon tram de temporada, que arrencarà un cop acabi el mercat de fitxatges d'hivern. El Barça, a més de signar el nou contracte amb Nike, havia intentat activar una palanca d'última hora, però LaLiga EA Sports no ha validat la documentació de forma definitiva. Amb tot això, Dani Olmo i Pau Víctor quedaran lliures a finals d'aquest mes de gener, un cop tanqui el mercat de fitxatges d'hivern de 2025.