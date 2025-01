Joan Laporta demana el seu retorn, Alejandro Balde, KO: per 60 milions signa amb el Barça

Molt s'ha parlat del tema de reforçar els laterals al Barça, i en concret el lateral esquerre. A la petició de Hansi Flick de fer un esforç per Alphonso Davies que acaba contracte al juny amb el Bayern, altres noms han sorgit com a alternatives. L'operació de Davies és altament complicada per la prima de fitxatge que demana i el salari que percep, fora de l'abast del Barça.

Aquest objectiu de reforçar el lateral esquerre obeeix als dubtes que Alejandro Balde hauria suscitat a l'equip tècnic. D'altra banda, el seu rendiment ha generat dubtes entre un sector de l'afició que considera que està lluny del nivell que hauria de tenir un lateral del Barça. Des dels seus inicis a la primera plantilla, Alejandro Balde ha mostrat destells de qualitat, però també ha evidenciat una irregularitat preocupant.

Si bé la seva velocitat i potència física són innegables, les seves mancances en la presa de decisions i la seva falta de precisió en els centres ha estat una constant. Aquesta irregularitat li ha impedit que es consolidi com un jugador indiscutible i que en ocasions sigui el blanc de les crítiques de l'afició. La idea que Alejandro Balde passi a ser suplent i tingui un rol de revulsiu, comença a prendre protagonisme.

L'exigència d'un fitxatge de qualitat per al lateral esquerre

Sent la incidència del joc d'Alejandro Balde qüestionada, la direcció esportiva estaria movent els fils per realitzar un fitxatge de qualitat en aquesta posició. En aquest sentit, Grimaldo, format a les categories inferiors del Barça, seria un dels laterals que interessen. Quan va acabar la seva cessió amb el Benfica, va quedar en condició d'agent lliure i Deco no va poder convèncer-lo de seguir al Barça i va optar per fitxar pel Leverkusen.

Actualment, el seu estat de forma és espectacular havent-se convertit en un dels laterals esquerres amb més projecció d'Europa. Grimaldo està destacant per la seva gran regularitat a Europa, primer al Benfica i ara a la Bundesliga. El lateral podria veure amb bons ulls un possible retorn al club on es va formar i va començar la seva carrera professional.

Grimaldo, a l'agenda de Deco per a l'estiu 2025

El fitxatge de Grimaldo formaria part de l'estratègia del Barça per reforçar el lateral esquerre i dotar-lo de més competència. L'experiència de Grimaldo en competicions europees el converteix en un candidat ideal. El lateral ha demostrat ser molt versàtil, capaç d'adaptar-se a diferents sistemes i exigències tàctiques.

A més de totes les seves qualitats, Grimaldo és un bon coneixedor de la casa i a Can Barça es valora especialment aquest fet. El principal obstacle per al retorn de Grimaldo és el preu que el Leverkusen demanaria pel jugador. La xifra de 60 milions representa un repte per al Barça que continua ajustant-se a les restriccions financeres d'acord amb la seva situació econòmica.