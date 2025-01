Confirmat,Pablo Torre i 2 més: 3 vendes del Barça al gener, se'n van segur

La direcció esportiva del Barça ja està treballant per confeccionar la plantilla de la pròxima temporada i Flick serà clau a l'hora de prendre les decisions més complicades. En aquest sentit, el tècnic alemany ja ha fet una llista dels futbolistes amb els quals no compta i poden sortir al gener. Ja fa temps que es venia assenyalant la sortida de tres jugadors, els quals, pràcticament, no han tingut minuts de joc amb el tècnic germànic.

El primer de la llista seria Pablo Torre, el càntabre de 20 anys, que va signar pel FC Barcelona com una de les grans promeses del futbol espanyol. Pablo Torre va ser cedit la temporada passada al Girona perquè pogués tenir més minuts i va realitzar una temporada més que correcta que li va valer la seva tornada. Hansi Flick li ha donat poc protagonisme, tenint en compte la gran competència que es troba el càntabre en la seva posició.

Pablo Torre ha marcat 4 gols i ha donat 4 assistències en el poc temps que ha tingut per demostrar les seves qualitats. Diversos equips pugnaven per poder aconseguir la seva cessió o traspàs definitiu, entre ells el Sevilla es postula com a gran candidat. La seva visió de joc i la seva capacitat per assistir en l'últim tram del joc va quedar demostrada davant el Barbastro

Eric Garcia, possible sortida al Girona

El segon de la llista seria el central de Martorell, Eric Garcia. Igual que Pablo Torre, també va estar cedit al Girona la passada temporada realitzant una temporada senzillament espectacular. Eric va liderar la defensa del Girona i va ser peça clau per signar una campanya històrica amb la classificació per la Champions.

A Girona van voler repescar-lo durant l'estiu passat però les lesions de llarga durada en la defensa del Barça van tancar la seva sortida. Hansi Flick va decidir comptar amb el de Martorell, però a l'hora de la veritat, ha tingut un protagonisme testimonial. El Barça es planteja fer caixa amb el central, s'espera obtenir un mínim de 10 milions i Girona, Betis o Real Sociedad podrien ser el seu nou destí.

Ansu Fati, el tercer de la llista

El de La Masia, eterna promesa de la cantera del Barça, també estaria en la rampa de sortida. Tal com va passar la temporada passada que va ser cedit al Brighton anglès, amb molt poc protagonisme, el Barça es plantejaria la seva sortida definitiva. La seva alta fitxa, la seva nul·la aportació i els seus continus problemes físics són un llast per a l'entitat culé que buscaria un traspàs.

El Barça li posa un preu de sortida al voltant de 25 milions però estarien disposats a negociar a la baixa. Tampoc es pot descartar una nova cessió, el problema del seu alt salari fa que pocs equips estiguin en disposició de poder acometre-la. El Barça, de la mà de Flick, vol començar a donar sortides i reestructurar la plantilla en funció de les seves necessitats i rendiment real.