El Barça s'ha emportat la victòria del Camp Municipal d'Esports Barbastro després de mostrar la seva millor versió. Als 15 minuts, els de Flick ja s'havien posat per davant gràcies a un superb cop de cap d'Eric García i el partit no ha tingut color. El marcador final de 0 a 4 demostra la superioritat dels catalans.

No obstant això, el més destacat del Barça-Barbastro continua sent el cas Dani Olmo. A aquestes hores, Laporta continua sense poder inscriure el seu fitxatge estrella i tot fa indicar que no podrà fer-ho llevat de miracle. Ara, com a mesura desesperada, el FC Barcelona acudirà de nou als tribunals, en aquest cas al CSD, que pot concedir la cautelar.

Això sí, tot i que l'atenció estava més centrada en el que succeeix amb el '20', sobre el verd han succeït diversos detalls dels quals Hansi Flick ha pres nota. I Laporta, que estava present a la graderia de Barbastro, també.

El Barça guanya i Flick li tanca la porta, Laporta accepta des de la graderia: "Ni parlar-ne"

Com dèiem, el Barça s'ha emportat el partit amb facilitat després de posar-se per davant en els primers minuts gràcies al gol d'Eric García. L'ex del Girona ha actuat com a pivot, demostrant qualitat i intel·ligència en cadascuna de les seves accions. Ha estat encertat en atac i a nivell defensiu s'ha emportat tots els duels.

Sens dubte, la seva presència en l'onze inicial de Flick ha estat tota una sorpresa, ja que en les últimes hores semblava que ja tenia les maletes fetes per marxar al gener. Sí, perquè sembla que el Girona vol comptar de nou amb els seus serveis i està disposat a posar 10 milions sobre la taula de Laporta. Quantitat que li vindria de perles al Barça, però que ara sembla ser insuficient.

Eric García es queda, no hi ha més a dir

Flick ja va deixar clar ahir, en la prèvia del Barça-Barbastro, que comptava amb Eric García. Avui ho ha demostrat donant-li la titularitat i el '24' ha respost de la millor manera possible. Una actuació que, sumada al que ha passat amb Dani Olmo i Pau Víctor, cancela la seva sortida rumb al Girona.

Pot semblar estrany, però tot i que Dani Olmo no pot ser inscrit, Laporta ha aconseguit tornar a la regla de l'1:1 al Barça. Això significa que, ara mateix, els diners no són la prioritat, així que Flick no deixarà sortir a Eric García de cap manera.

El tècnic alemany ha de patir les conseqüències de jugar sense Olmo d'aquí a final de curs i no vol perdre a Eric García. Per tant, Laporta haurà de trucar al Girona en les pròximes hores per cancel·lar l'operació. No hi ha marxa enrere, la decisió és definitiva.