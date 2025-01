Oportunitat d'or per al Barça, fitxatge gratuït: Laporta s'ho pensa, no s'ho esperava

Laporta continua pentinant el mercat de fitxatges a la recerca de possibles reforços que s'ajustin a les necessitats del Barça. A nivell esportiu, són diverses les posicions que el club català hauria de millorar, com per exemple els laterals. Mentre que, d'altra banda, l'aspecte econòmic limita molt les opcions de la directiva culé a l'hora d'identificar els millors candidats.

Sense anar més lluny, fa ja dues temporades, Xavi Hernàndez va haver de renunciar a Joshua Kimmich per culpa del FairPlay. Laporta havia aconseguit tancar l'acord amb el brillant migcampista alemany, però finalment no va poder materialitzar-se. I per això ara els objectius del Barça han fet un gir de 180 graus.

Laporta troba un reforç inesperat gràcies al seu nou pla

Per evitar decepcions, Laporta ha decidit centrar la seva atenció només en aquells futbolistes que acaben contracte o que podrien arribar al Barça en condicions favorables. I, en aquest sentit, el president culé s'acaba d'endur una grata sorpresa després de conèixer les últimes informacions que arriben des d'Anglaterra. En concret, des del Leeds, líder de la segona divisió del futbol anglès.

I és que allà juga un vell conegut de Laporta que podria tornar al Barça a cost zero. Evidentment no tornaria per ser titular, però sí que podria ser molt útil per a Hansi Flick en certes situacions. I és que, tal com hem dit abans, els costats de la defensa culé haurien de ser reforçats de cara a la pròxima temporada.

Degut a això, el possible retorn a casa de Junior Firpo té bastant sentit. L'ex del Barça i del Betis, que no va tenir gaire sort en el seu pas previ pel Camp Nou, acaba contracte aquesta mateixa temporada i queda lliure. Un escenari ideal per plantejar el seu retorn, just el que està fent el bo de Laporta.

Junior Firpo, possibilitat real per al FC Barcelona

Junior Firpo encaixa perfectament en les necessitats esportives del Barça, però també en les econòmiques. Arribaria completament gratis, disposat a ser suplent i assumint que la seva fitxa no seria massa elevada. En resum, una gran oportunitat perquè Laporta demostri que el seu nou pla funciona sense cap tipus de fissures.

Ara bé, encara està per veure si l'interès de Laporta en Junior Firpo es tradueix en realitat. De moment, el Barça valora la seva situació i monitoritza les seves actuacions al Leeds per si cal actuar. No obstant això, amb la renovació de Gerard Martín fins al 2028 i l'interès en Alphonso Davies, el fitxatge de Junior només entraria en joc en cas d'emergència.