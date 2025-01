La resposta de Hansi Flick a la súplica de Robert Lewandowski: 'Si us plau...'

Hansi Flick va començar la seva etapa al Barça com un coet, amb resultats aclaparadors i l'acaba amb un sotrac en joc i resultats. El que no ha canviat, ni un sol àpex, és la predisposició de tot el que envolta l'equip per funcionar com un rellotge. I quan alguna cosa no li acaba de satisfer, intenta buscar una solució immediata, i ara li ha tocat el torn a l'alimentació de l'equip.

Hansi Flick ha demostrat ser una persona molt perfeccionista i exigent des de la seva arribada al Barça. Ho vol tot ordenat i difícilment se li passa algun detall per alt. En el tema del menjar, fins al moment, ha estat una empresa de càtering la responsable de portar l'alimentació del club.

Robert Lewandowski, en un desplaçament, es va queixar sobre la manera que estava cuinat un aliment indispensable en la dieta d'un esportista: l'ou. El polonès li ho va comunicar a Flick, qui va obrar en conseqüència, i ha demanat al club que canviï el tema de la cuina. Hansi Flick desitja que el Barça passi a tenir el seu propi xef, el seu propi equip de cuina en lloc d'una empresa de càtering.

Flick: La preparació és indispensable

Hansi Flick és de l'opinió que una bona preparació física és indispensable i la dieta influeix d'una forma molt significativa, per això considera que ha de ser estricta i saludable. Deco, Alejandro Echevarría i la nutricionista del primer equip, Sílvia Tremoleda, han començat a realitzar entrevistes a cuiners de renom. Es té clar que el xef elegit entrarà en nòmina al club i no han de sobrepassar-se en costos, la situació econòmica condiciona sobremanera.

El Barça ha respost de forma favorable a la petició del tècnic alemany, Joan Laporta vol demostrar que la seva confiança en el tècnic és absoluta. Laporta vol dotar la plantilla d'un to físic que mai havia assolit amb Xavi i està d'acord amb Flick en canviar el tema alimentari. El Barça atén totes les demandes de Flick, i ara, el pròxim fitxatge serà un cuiner professional.

El Barça molt implicat en les peticions de Flick

En el tema desplaçaments no sempre és possible que tot funcioni a la perfecció ni que el càtering sigui el millor. El Barça és conscient del tema i li dona la raó a Hansi Flick el qual desitja per a l'equip un cuiner professional per millorar el tema alimentari. El mateix Lewandowski està molt a sobre d'aquests temes tenint en compte que la seva dona és nutricionista.

Recordem que amb l'arribada del tècnic alemany ja es van canviar una sèrie d'hàbits de la plantilla que van ser acceptades de bon grat. L'obligació de menjar a la ciutat esportiva va ser una d'elles, obligant els futbolistes a menjar al menjador del lloc d'entrenament. Amb el canvi a un cuiner professional, Flick vol fer l'últim pas de professionalització del Barça en un aspecte tan important i bàsic com el nutricional.