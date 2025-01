La nova Mapi León diu adeu al Barça Femení, Pere Romeu busca una solució ja

L'inici del 2025 ha portat una sortida important al Barça Femení. El club perd una jugadora que no ha comptat amb molts minuts en el que va de temporada.

A la recerca de més protagonisme, la defensa catalana se'n va cedida a l'Everton de la Women's Super League fins al juny del 2025. Aquesta decisió arriba després d'un període de lesions i la falta de continuïtat a la plantilla del Barça, cosa que li va impedir tenir un paper destacat en el primer equip.

La cessió de la nova Mapi León

Martina Fernández, debutant en la temporada 2021/22, no ha trobat el seu lloc en la rotació del Barça Femení aquesta temporada. Després d'una consolidació a la plantilla el 2023/24, jugant 22 partits, la temporada 2024/25 no ha estat fàcil per a ella. Primer, una lesió al menisc la va deixar fora diversos mesos, i després una altra lesió la va mantenir allunyada del camp.

Per donar continuïtat a la seva carrera i seguir sumant minuts de competició, el Barça ha decidit cedir-la a l'Everton. El club anglès, que ocupa la novena posició a la Women's Super League, oferirà a Martina Fernández l'entorn ideal per recuperar ritme i guanyar protagonisme. Aquesta cessió també precedeix l'extensió del seu contracte amb el Barça fins al 2026, assegurant el seu futur al club.

Un desafiament per a Pere Romeu

La marxa de Martina Fernández suposa un desafiament per a Pere Romeu, que perd una jugadora que, encara que amb poc protagonisme, podria haver sumat a l'equip. Amb la baixa de la jove defensa, Romeu haurà de reestructurar la seva defensa per seguir mantenint l'alt nivell competitiu de l'equip.

Una de les opcions més viables és confiar en Ingrid Engen com a parella de Mapi León al centre de la defensa. La jugadora noruega, que ha estat una de les figures del Barcelona Femení, té experiència i qualitat suficient per formar una dupla sòlida amb León. També es podria comptar amb Jana Fernández, una altra jove promesa que podria fer un pas endavant en aquesta nova etapa.

Per descomptat, Irene Paredes continua sent una de les peces fonamentals a la defensa blaugrana. La internacional espanyola és una de les jugadores més experimentades i fiables, i el seu paper serà clau en aquest nou cicle defensiu del Barça.

La necessitat de rotació a la plantilla

Amb les baixes i les lesions, la necessitat de donar més oportunitats a les jugadores de la pedrera s'ha tornat evident. El Barça Femení afronta una temporada exigent, i la rotació serà clau per mantenir el seu nivell competitiu.

La cessió de Martina Fernández i les sortides de Bruna Vilamala, Giulia Dragoni i Lucía Corrales destaquen la necessitat d'equilibrar la plantilla. És clau mantenir un equilibri entre les jugadores de La Masia i els nous talents.