Sentenciat, se'n va del Barça per culpa del fitxatge d'Etta Eyong: 'Flick ho assegura'
El Barça confirma la sortida d'un talent culer per culpa del fitxatge del davanter Etta Eyong
El que va avançar en exclusiva 'e-Notícies' divendres passat ja és una realitat: el Barça treballa seriosament en el fitxatge d'Etta Eyong, davanter camerunès del Villarreal de 21 anys. El Barça vol pagar els 10 milions de la clàusula d'Etta Eyong per fer-se amb els seus serveis i per cedir-lo a un club de Primera, preferentment a la Real Sociedad. El Barça espera tancar el fitxatge d'Etta Eyong, però l'arribada del davanter camerunès obligarà a vendre: una estrella se'n va del FC Barcelona per culpa del fitxatge d'Eyong.
Queden pocs dies per al tancament del mercat de fitxatges i tot sembla indicar que el Barça mourà fitxa per acabar de reforçar-se. Flick vol fer-se amb els serveis d'Etta Eyong i el Barça considera que el camerunès és una oportunitat de mercat que no es pot deixar escapar ara.La idea és fitxar Etta Eyong ara, perquè el seu preu és força baix, per cedir-lo a un club de Primera que serveixi perquè guanyi experiència i es revaloritzi.
L'operació entre Villarreal i Barça està molt avançada i tot sembla indicar que es tancarà en aquestes pròximes hores, just abans del tancament del mercat de fitxatges d'estiu. Etta Eyong ha despertat l'interès de molts equips de la Lliga, entre els quals destaquen el Betis i la Real Sociedad, però el Barça porta la davantera ara mateix.Flick ja ha parlat amb Deco i amb Laporta i ha donat llum verda a una operació que farà que un talentós extrem del Barça abandoni la disciplina del club culer.
Sentenciat, se'n va del Barça per culpa del fitxatge d'Etta Eyong: 'Flick ho assegura'
El Barça treballa per tancar el fitxatge d'Etta Eyong, però el fitxatge del camerunès provocarà la venda d'un altre talent que comparteix posició amb l'actual futbolista del Villarreal. De fet, el Barça no descarta que l'arribada d'Etta Eyong provoqui dues vendes inesperades, però de moment només una està molt avançada, segons fonts consultades per aquest digital.
El jugador del Barça que sortirà després del fitxatge d'Etta Eyong és Dani Rodríguez, qui té molt avançat el seu fitxatge pel Valencia CF de Primera Divisió. A més de Rodríguez, s'espera que el Mallorca mogui fitxa per Jan Virgili, però el de Vilassar de Mar costa 4 milions d'euros, quantitat que el conjunt balear vol rebaixar.
Dani Rodríguez, per la seva banda, serà el gran damnificat: Etta Eyong arriba al Barça i, per tant, l'atacant de Guipúscoa farà les maletes cap al Valencia CF. El Barça té encarrilat el fitxatge d'un Etta Eyong que, molt probablement, arribarà al FC Barcelona per sortir cedit a Anoeta, on jugaria, com a mínim, fins al mes de gener.
Més notícies: