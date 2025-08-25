Lo que avanzó en exclusiva 'e-Notícies' el pasado viernes ya es una realidad: el Barça trabaja seriamente en el fichaje de Etta Eyong, delantero camerunés del Villarreal de 21 años. El Barça quiere pagar los 10 millones de la cláusula de Etta Eyong para hacerse con sus servicios y para cederle a un club de Primera, preferiblemente a la Real Sociedad. El Barça espera cerrar el fichaje de Etta Eyong, pero la llegada del delantero camerunés obligará a vender: una estrella se va del FC Barcelona por culpa del fichaje de Eyong.

Sentenciado, se va del Barça por culpa del fichaje de Etta Eyong: 'Flick lo asegura'

El jugador del Barça que saldrá tras el fichaje de Etta Eyong es Dani Rodríguez, quien tiene muy avanzado su fichaje por el Valencia CF de Primera División. Además de Rodríguez, se espera que el Mallorca mueva ficha por Jan Virgili, pero el de Vilassar de Mar cuesta 4 millones de euros, cantidad que el conjunto balear quiere rebajar.

Dani Rodríguez, por su parte, será el gran damnificado: Etta Eyong llega al Barça y, por ende, el atacante de Guipúzcoa hará las maletas hacia el Valencia CF. El Barça tiene encarrilado el fichaje de un Etta Eyong que, muy probablemente, llegará al FC Barcelona para salir cedido a Anoeta, donde jugaría, como mínimo, hasta el mes de enero.