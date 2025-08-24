Ronald Araújo cancel·la el seu fitxatge després de conèixer la intenció del Barça: 'Flick em...'
Canvi radical en la situació de Ronald Araújo al Barça!
El mercat de fitxatges entra en la seva recta final i no s'esperen grans moviments a Can Barça, encara que no es pot descartar alguna sorpresa d'última hora. La sortida inesperada del veterà central basc, Iñigo Martínez, cap al futbol saudita, ha canviat les coses a la rereguarda culer. El nom de Ronald Araújo ha sortit molt reforçat de la marxa del basc i el seu futur incert s'ha acabat aclarint.
No va ser fàcil la passada campanya per al central charrúa, la seva última lesió a la Copa Amèrica disputada el passat estiu el va mantenir fora de la competició alguns mesos. El central uruguaià va estar a la rampa de sortida del club el passat mes de gener, quan el seu protagonisme era marginal a l'equip. La Juventus de Torí va estar a punt de fer-se amb els seus serveis, però la seva marxa es va acabar truncant a última instància.
Sorpresivament, les tensions amb la directiva per la seva renovació es van limar i a finals de gener s'anunciava la seva renovació fins al 2031. Una renovació que alguns veien com a estratègica per poder vendre el jugador i treure'n un bon rèdit econòmic. Durant aquest temps, s'han produït molts rumors sobre la seva possible sortida a la Premier, però el rol de Ronald Araújo ha canviat completament els darrers dies.
De transferible a peça bàsica en defensa
La marxa d'Iñigo Martínez a l'Al-Nassr saudita ho ha canviat absolutament tot: el central torna a tenir un rol protagonista a la rereguarda blaugrana. Les prioritats de Hansi Flick han canviat i Araújo ha passat de ser suplent a ser peça important de l'onze titular. Flick sap que la defensa necessita estabilitat i lideratge i creu que l'uruguaià pot oferir ambdues virtuts futbolístiques.
La seva intensitat defensiva, velocitat i capacitat d'anticipació són molt rellevants i Flick n'és conscient. Tanmateix, el tècnic germànic vol anar més enllà i corregir els aspectes més negatius en el joc del charrúa. Flick aposta decididament per la nova parella Pau Cubarsí-Ronald Araújo al centre de la rereguarda.
Araújo, indiscutible amb Pau Cubarsí a l'eix defensiu
Hansi Flick sembla determinat a apostar pel central charrúa per cobrir la baixa d'Iñigo Martínez a l'onze titular. Araújo torna al centre de la defensa després d'haver jugat també al lateral dret de la defensa. El repte per al central uruguaià serà adaptar-se a l'estil de joc de Flick i equilibrar la defensa.
Hansi Flick vol que el charrúa continuï sent un mur infranquejable, però que guanyi protagonisme en la sortida de pilota. La idea és clara, l'uruguaià ha de guanyar confiança en la passada curta i mitja i esdevenir una alternativa fiable en la construcció del joc des del darrere. Per aconseguir-ho, Flick ha dissenyat un pla d'entrenaments especial amb Ronald Araújo.
