El fitxatge de Joan Laporta guanya punts després de la imminent sortida d'Iñaki Peña
La sortida del porter alacantí sembla imminent i s'hauria de materialitzar aquesta setmana!
El porter alacantí del Barça, Iñaki Peña, va tenir una temporada difícil el curs anterior, en què va passar de titular a relegat a la banqueta. Amb la greu lesió de Ter Stegen a Vila-real, Hansi Flick li va donar l’alternativa al jugador format al planter del Barça. Al mateix temps, el club començava a buscar al mercat un porter que pogués aportar competitivitat i seguretat a la porteria culer.
Sorpresivament, va acabar arribant el polonès Szczesny, que uns mesos abans havia fet oficial la seva retirada del futbol professional. La trucada del Barça, davant la urgència de la situació, el va fer reconsiderar la seva decisió i va acabar acceptant l’oferta blaugrana. Iñaki Peña seguia ostentant la titularitat, encara que les primeres crítiques a certes actuacions van començar a aflorar.
Szczesny va fer una mini pretemporada per posar-se en forma i, davant certes actuacions no gaire afortunades de l’alacantí, Flick va acabar per donar-li l’alternativa. Szczesny també va tenir algunes actuacions molt criticables, però l’equip va acabar guanyant i el polonès va acabar sumant més de 20 partits imbatut. Iñaki Peña va acabar sent relegat a la banqueta i ja no va jugar ni un sol minut més en tota la temporada.
La sortida d’Iñaki Peña del Barça
El jugador format al planter té contracte en vigor fins al juny de 2026, Flick no hi confia i el club li busca una sortida fa temps. Una sortida que no acaba d’arribar tot i les ofertes rebudes per l’alacantí, la darrera procedent de la seva terra, Alacant. L’Elx és l’últim club que s’ha sumat a la pugna per fer-se amb els serveis del porter, però no és l’únic.
Mentrestant, Deco està intentant donar sortida als jugadors amb qui Flick no compta; a banda d’Iñaki Peña, també hi ha els casos d’Héctor Fort i Oriol Romeu. El primer podria sortir direcció Anglaterra a través d’una cessió, mentre que Romeu podria sortir amb la carta de llibertat. Les inscripcions de Gerard Martí, Szczesny i Roony depenen de les sortides indicades.
El futur d’Iñaki Peña es decideix els pròxims dies
Eder Sarabia, actual entrenador de l’Elx, intenta seduir Iñaki Peña perquè acabi vestint l’elàstica del club alacantí. El cas de Peña és molt particular i podria deixar la disciplina del Barça via cessió prèvia renovació del contracte. El Barça sap que el porter té mercat i pot revaloritzar-se i no està per la labor que acabi sortint com a agent lliure.
Encara que per a Iñaki Peña anar cedit a l’Elx és tornar a casa seva, no és la millor opció per al Barça tenint en compte que l’Elx no pot fer-se càrrec de la seva fitxa. El porter tindrà l’última paraula, i si no surt, seria un cop dur per al club perquè no podria inscriure Szczesny. Flick vol Joan García com a titular, Szczesny cobrint-li les esquenes a la banqueta i Kochen de tercer; tot dependrà de la sortida d’Iñaki Peña.
