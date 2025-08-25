Confirmat, del Barça al Liverpool, Laporta diu adeu per culpa de Robert Lewandowski
El Barça s'acomiada d'una estrella que fitxarà pel Liverpool després del que ha passat amb Robert Lewandowski
Robert Lewandowski ha començat la temporada amb el Barça amb mal peu a causa de les lesions, però renovarà amb l'entitat catalana i, per tant, Laporta diu adeu a una estrella. El Barça volia rellevar Robert Lewandowski amb un davanter centre TOP, però el polonès ha negociat amb Hansi Flick i, per consegüent, Joan Laporta s'ha acomiadat d'un fitxatge. El Barça tenia la clara intenció d'anar al mercat de fitxatges per incorporar un nou davanter, però Robert Lewandowski s'ha sortit amb la seva: se'n va al Liverpool.
La idea del Barça amb Robert Lewandowski estava aparentment clara: Joan Laporta pretenia que el polonès acabés contracte el 2026 i que el seu lloc l'ocupés una nova estrella mundial. Ara bé, del dit al fet hi ha un bon tros i, per consegüent, el Barça ja sap que s'ha quedat sense el seu davanter preferit, que fitxarà pel Liverpool pròximament. Robert Lewandowski, per la seva banda, ha parlat amb Flick i ha arribat a un acord amb l'entrenador: si treballa i compleix tindrà lloc al Barça de la pròxima temporada.
Dit això, el Barça, que sap que Robert Lewandowski vol seguir més enllà de la temporada actual, s'acomiada d'una estrella que acabarà fitxant pel Liverpool aquesta setmana. Laporta ho sap i ja ho confirma: després de la renovació gairebé pactada de Robert Lewandowski, el Barça s'acomiada d'un dels millors davanters del món, que jugarà a Liverpool. El Barça guanya a Llevant, però tancarà el mercat de fitxatges d'estiu sense cares noves i acomiadant-se d'un davanter que fitxarà pel Liverpool abans del mes de setembre.
El Barça sap que Robert Lewandowski té contracte en vigor fins al juny de 2026, però Laporta ja reconeix que el davanter polonès és molt a prop de renovar fins al juny de 2027. La més que probable continuïtat de Robert Lewandowski fa que el Barça, de manera gairebé definitiva, s'oblidi de rellevar Lewandowski aquest pròxim estiu: el seu substitut se'n va al Liverpool. La idea de Laporta passava per 'jubilar' Robert Lewandowski al final de la present temporada, però finalment no serà així, segons ha pogut saber i contrastar 'e-Notícies'.
Joan Laporta s'acomiada del fitxatge d'un davanter centre TOP després de la més que probable renovació de Robert Lewandowski, apraulada i gairebé tancada segons fonts del Barça. La idea del Barça passava per deixar escapar Robert Lewandowski al final de la temporada, però no serà així: Robert Lewandowski guanya la partida a un davanter centre TOP.
Robert Lewandowski té contracte en vigor amb el Barça i el club culer no l'obligarà a marxar, sobretot perquè és un dels màxims golejadors de la història culer. "Robert Lewandowski va fer un gran esforç per venir al Barça i ara volem recompensar-li-ho", asseguren fonts del Barça, que tampoc neguen que el club estigui treballant per trobar-li un substitut. Ningú ho amaga al Barça: Flick compta amb Robert Lewandowski, però el davanter polonès cada cop tindrà menys protagonisme i la idea era no renovar-lo més enllà del 2026.
El Barça volia rellevar Robert Lewandowski i tot estava organitzat, però finalment no serà possible. Robert Lewandowski renovarà amb el Barça i, per tant, Alexander Isak no fitxarà pel Barça: ni ara ni tampoc durant el pròxim mercat de fitxatges d'estiu.
Isak va ser objectiu del Barça, però el suec, de 25 anys, deixarà el Newcastle per fitxar pel Liverpool després de saber que Robert Lewandowski seguirà al Barça. Isak volia tornar a la Lliga i estava disposat a esperar el Barça, però el suec, que agradava molt a Laporta, acceptarà l'oferta del Liverpool, disposat a pagar molts diners. El Barça, d'aquesta manera, diu adeu al fitxatge d'Alexander Isak, qui es convertirà en nou davanter 'red' en aquests pròxims dies d'agost.
