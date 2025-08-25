Gerra d’aigua freda per a Deco: Al Barça se li escapa un dels seus fitxatges preferits
Deco el tenia a la seva agenda fa cert temps, el jugador pot recalar al Vila-real
La direcció esportiva del Barça ha fet un gran esforç per reforçar la plantilla en les demarcacions sol·licitades per Hansi Flick. El tècnic alemany està satisfet amb la plantilla actual, que considera més competitiva que l'any passat. Hansi Flick tindrà més recursos i alternatives per poder efectuar rotacions en certes demarcacions que abans no tenia.
L'exemple més significatiu és l'arribada de Marcus Rashford, que permetrà dosificar millor Raphinha i Yamal al llarg de la temporada. La polivalència del britànic permetrà que es puguin fer rotacions i que els titulars arribin en millors condicions al tram final de la temporada. Deco continua treballant en aquest darrer tram del mercat per ultimar alguna altra sortida que es pugui donar.
El director esportiu no dona encara per tancada la plantilla, a l'espera d'alguna sortida així com d'alguna sorpresa d'última hora a nivell de fitxatges. L'Olympique de Marsella ha posat al mercat el migcampista Adrien Rabiot, que fa cert temps havia estat a l'agenda de Deco. A França, parlen de l'opció d'intercanvi Casadó per Rabiot, encara que sembla difícil que es pugui acabar donant.
El Marsella posa el cartell de transferible a Rabiot
L'Olympique ha posat al mercat el migcampista francès després d'una vergonyosa baralla amb el seu company Rowe. L'equip francès estaria rastrejant el mercat a la recerca d'un migcampista de nivell i s'hauria fixat en Marc Casadó. Rabiot, després d'un any de la seva arribada a Marsella, veu com el seu equip actual vol prescindir dels seus serveis.
L'Olympique veu difícil convèncer Casadó perquè deixi la disciplina blaugrana; l'equip francès podria oferir 30M i Rabiot com a moneda de canvi. Rabiot va protagonitzar una greu trifulga amb un company de vestidor després de la primera jornada a la Ligue 1 amb la derrota davant el Rennes. Rabiot era un fix a l'esquema del Marsella, però el seu entrenador, l'italià Roberto De Zerbi, l'ha fulminat.
El Villarreal s'interessa per Rabiot
Adrien Rabiot, de 30 anys, necessita sortir per poder jugar regularment i mantenir el ritme competitiu per acudir al Mundial 2026. En aquest context, el Villarreal de Marcelino apareix com una opció probable com a nou destí del francès. L'equip groguet podria garantir a Rabiot jugar la Champions, on podria tenir un rol protagonista a l'equip.
L'operació Rabiot podria ser del grat de l'equip de la Plana, tenint en compte que el seu preu de fitxatge seria baix. A canvi, s'asseguraria la participació d'un futbolista amb gran experiència a l'elit i de caràcter competitiu. Marcelino no ha dubtat a sol·licitar l'arribada de l'internacional gal tot i el caràcter controvertit d'aquest.
