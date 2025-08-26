Eric Garcia guanya galons després de l’última decisió de Flick: Koundé no és indiscutible
Hansi Flick llança un missatge potent a la plantilla: Ningú no és intocable
El gran protagonista de la passada temporada va ser el nou tècnic alemany Hansi Flick, que amb la seva arribada al vestidor culer va canviar moltes dinàmiques. El tècnic germànic, amb els seus mètodes, va aconseguir canviar un equip amb dinàmica perdedora i tornar l'orgull al barcelonisme. En poc temps va aconseguir un equip sòlid i competitiu que va acabar guanyant el triplet nacional i es va quedar a les portes de la Champions.
Amb la nova temporada acabada d'iniciar, Flick no vol relaxacions de cap mena, no es viu del passat i menys en el futbol. Vol tota la plantilla implicada al 100% i això inclou les sessions preparatòries en el dia a dia. Per a Hansi Flick es juga com s'entrena, i és per això que la seva exigència és màxima: qui no estigui en aquesta dinàmica, no jugarà.
Així d'explícit s'ha mostrat Flick en unes declaracions on deixa clar a tots els integrants de la plantilla que no hi ha ningú indiscutible. Aquesta afirmació ja ha tingut el seu exemple més clar en la figura de l'internacional francès, Jules Koundé, que ha estat suplent en els dos primers partits del campionat. Eric García ha estat l'escollit en l'onze titular per ocupar el lateral dret; Eric és molt valorat pel tècnic per la seva actitud i compromís amb l'equip.
Eric García sorprèn i passa a ser titular
El Barça ha començat el campionat de Lliga amb dues victòries a domicili, la segona contra el Levante UD força patida després de remuntar un 2-0 en contra. Ha tornat a sorprendre el fet de veure futbolistes com Koundé i Dani Olmo sortir des de la banqueta. Segona temporada de Flick al Barça deixant un missatge clar: ningú és indiscutible a l'equip.
L'internacional francès ha vist com Eric García li ha arrabassat, de moment, la condició de titular, sent el mateix cas el de Dani Olmo amb Fermín o Raphinha. Hansi Flick no es casa amb ningú i no li tremola el pols a l'hora de prendre certes decisions. Dani Olmo ha aconseguit jugar 90 minuts en els dos primers partits, dues segones parts completes.
Jules Koundé deixa de ser titular indiscutible
En els dos primers enfrontaments de Lliga, el francès amb prou feines ha disputat 18 minuts de joc: 13 contra el Mallorca i sortint en els últims sospirs contra el Levante a València. A la plantilla tots són conscients que ningú pot abaixar la guàrdia davant una competència molt elevada. Flick motiva els jugadors i no vol que s'assenti la idea que existeixen titulars i suplents.
Amb aquesta màxima, el tècnic alemany s'assegura màxima competitivitat a la plantilla i que ningú s'acomodi. Flick prioritza el rendiment de cada jugador als noms, i qui no rendeixi al 100% per saltar al terreny de joc, romandrà a la banqueta. La idea és crear mentalitat d'equip i no d'individualitats, on cadascú sigui conscient que si no dona el millor, el seu company li arrabassarà el lloc a l'onze.
