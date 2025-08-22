Oficial, del Vila-real al Barça, es tanca un fitxatge d'última hora: 'Álex Baena...'
Deco viatja fins a Vila-real per tancar un fitxatge d'última hora molt millor que Álex Baena
El Barça donava el mercat de fitxatges per tancat, però la veritat és que, amb la possible sortida de Marc Casadó, Deco treballa per tancar un fitxatge d'última hora. El Barça ingressaria uns 30 milions d'euros per Marc Casadó, per la qual cosa Deco tindria marge de maniobra per incorporar un jugador i ja ha decidit: adeu al Vila-real. Segons han informat diversos mitjans i ha pogut contrastar aquest digital, Deco va amb tot a per una estrella del Vila-real: és millor que Álex Baena i està a prop del Barça.
El Barça, per motius obvis vinculats a l'economia, donava per tancat el mercat de fitxatges, però en aquestes últimes hores tot s'ha reactivat de manera immediata. El detonant ha estat la quantitat d'ofertes que el Barça ha rebut per un Marc Casadó que, per molt que faci mal, generarà molts ingressos nets per al club culer. Casadó no volia marxar, però amb Flick tindrà pocs minuts i el Barça acceptarà qualsevol oferta que iguali o superi els 30 milions d'euros.
El motiu? Deco ha trobat 'or' a Vila-real: vol fitxar una futura promesa que, de moment, ja destaca més del que va destacar Álex Baena en el seu dia. Álex Baena també agradava al Barça, però va acabar fitxant per l'Atlético de Madrid, per la qual cosa ja no és una opció per al Barça a curt termini. Deco es quedava sense gaire feina aparent, però en aquestes últimes hores s'ha activat per tancar un fitxatge d'última hora: més dinamita ofensiva per a Flick, nou davanter centre.
El Barça volia evitar-ho, però ja està estudiant ofertes per un Marc Casadó que aquest dissabte podria disputar els seus últims minuts amb la samarreta del club culer que lidera Deco. Deco no volia, tampoc volia Flick, però la situació econòmica del Barça és la que és i, per tant, s'han activat diverses alternatives, una de les quals és la venda.
El Girona va preguntar per Marc Casadó, però ni el jugador ni el Barça estaven per la feina: el migcampista culer farà les maletes, probablement cap a la Lliga o cap a la Premier. Deco no es quedarà de braços plegats amb els diners que arribin de Marc Casadó: la idea del director esportiu del Barça és viatjar a Vila-real per tancar un nou fitxatge.
El Barça s'activa abans del tancament del mercat de fitxatges d'estiu: nou fitxatge, adeu al Vila-real
El Barça ho descartava, però finalment mourà fitxa per un crack del Vila-real que il·lusiona tant o fins i tot més que Álex Baena. Aquest és Etta Eyong, davanter centre camerunès que ha despertat l'interès de molts clubs, tant de la Lliga com de l'estranger. Eyong ja s'ha vist les cares amb Deco i està disposat a fitxar pel Barça, però perquè tot es doni el Barça necessitarà vendre Marc Casadó.
El davanter centre nascut a Duala va fer una gran temporada amb el Vila-real B, marcant 19 gols i repartint 6 assistències amb el filial groguet. La idea de Deco passa per fitxar Eyong per cedir-lo a la Real Sociedad, tot i que es podria repescar al mes de gener, sempre que el jugador demostri estar preparat. Eyong ha començat bé la temporada amb el primer equip del Vila-real, però el Barça considera que encara està una mica 'verd' per a un gegant europeu com el d'Hansi Flick.
